Primăria Capitalei a cumpărat 70 de apartamente pentru medici

Primăria Municipiului București a cumpărat 70 de apartamente de la dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor, pentru personalul medical din institutiile aflate in subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.Prețul apartamentelor situate in Sectorul 1, ansamblul rezidential Greenfield, este de 37,355 milioane lei plus TVA, arată un comunicat al companiei imobiliare remis bursei.Primaria Municipiului Bucuresti prin Primarul General va achita pretul integral pana la data de 30.06.2019.