Prima zi de şcoală îi falimentează pe părinţi. "Se cer bani, bani şi iar bani!"

Prima zi de școală îi falimentează pe părinți. "Se cer bani, bani și iar bani!"

Copiii mai mari sunt nerăbdători să își revadă colegii, așa că numără pe degete zilele ce au mai rămas până luni. Cei mici, ce vor intra în clasa pregătitoare, sunt prea mici ca să anticipeze ce-i așteaptă, însă părinții știu deja ce va urma. Mulți dintre ei deja au cumpărat tot ce și-au notat pe lista de cumpărături, dar mai sunt mulți cei care vor lua cu asalt supermarketurile și în această săptămână.Prin buzunarele părinților a început deja să bată vântul, deoarece investiția pentru a-și trimite copilul la școală nu este deloc mică, chiar și pentru a-i asigura acestuia doar strictul necesar.De aproximativ două săptămâni, zi de zi, în hipermarketuri vezi sute de părinți, îi recunoști pentru că sunt plasați lângă standurile cu rechizite consultând prețurile. Anul acesta, părinții scot din buzunare aproximativ 1.500 lei, pentru rechizite, haine noi, ghiozdan și uniformă, dacă este nevoie, dar sunt și părinți care se limitează la jumătate din această sumă, deoarece veniturile nu le permit să cheltuiască mai mult.Față de anii trecuți, rechizitele sunt mai scumpe, cu 15 până la 50 la sută, din cauză că acum toate sunt imprimate cu diverse personaje din desene animate sau aparțin unor brand-uri recunoscute. Astfel, părinții, ca să le facă mofturile copiilor, aleg să cumpere rechizite personalizate, chiar dacă prețul lor este dublu față de cele obișnuite.„Libertatea aceasta, pe care profesorii le-o acordă părinților, este cea mai rea. Dacă s-ar pune reguli, ca toți copiii să cumpere rechizite la fel, ar fi mai ușor financiar, pentru toți părinții, însă cum fiecare părinte și copil au diferite pretenții, s-a ajuns la a cumpără rechizite și accesorii pentru școală tot mai scumpe. Dacă eu nu am bani și îi iau copilului rechizite obișnuite, el îi vede pe colegi la școală și cere și el”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sorana Mihai, mamă a doi copii.Lăsând brandurile deoparte, părinții care nu au onorat încă lista de rechizite pot afla că un ghiozdan obișnuit costă aproximativ 40 lei, însă pentru un ghiozdan de firmă vor plăti între 100 și 250 lei. Un penar gol costă 10 lei, iar dacă acesta conține și accesoriile specifice (radieră, creioane, riglă etc.) poate ajunge și la 40 lei. La școală, copiilor li se mai cer bloc de desen, pix, creioane colorate, caiete pentru diferite materii (biologie, geografie), caiet A4, A5, acuarele, corector, vocabular etc., care, însă, adunate nu costă mai mult de 100 lei.„Da, mi se pare normal să îi cumpăr copilului meu ce își dorește, ca să meargă la școală cu plăcere. Dacă fetei mele îi place Minnie, așa o să îi cumpăr, nu sunt de acord ca toți să își ia la fel, doar ca să facem puțină economie”, a declarat Marius Lucescu, tatăl unei fetițe de 6 ani.Pentru majoritatea părinților, această perioadă este extrem de dificilă, deoarece cheltuielile sunt mari. Înainte de începerea noului an școlar, se consumă bani mulți și pe haine, însă, la fel, și la acest capitol, fiecare cheltuiește cât își permite. Deși multe instituții de învățământ impun uniformă, aceasta nu este ieftină deloc, aproximativ 100 lei, plus pantofii, ce costă între 70 și 200 lei, funcție de buget. La uniformă se mai adaugă și echipamentul pentru ora de sport, trening și adidași, ce costă aproximativ 150 lei.Majoritatea părinților au făcut deja cunoștință cu doamna învățătoare și au pus la punct primele detalii, pentru ca cei mici de la clasa pregătitoare și de la clasa întâi să înceapă școala cu dreptul.Marea problemă a părinților este renovarea claselor de studiu, pentru care aceștia sunt nevoiți să scoată din portofele între 500 și 700 lei, pentru mobilierul din clase, zugrăvit etc. La acești bani, se adaugă încă 100 lei de copil pentru auxiliare. Încă o investiție implică buchetele de flori pentru învățătoare, director, dirigintă etc. Prețul unui buchet de flori pornește de la 15 lei. Nu uitați de telefonul mobil, unii părinți preferă să îi doteze pe copii cu acest gadget, pentru a-i ști în siguranță, dar și pentru a nu fi mai prejos decât ceilalți copii.„Am înțeles că aceste renovări costă diferit de la școală la școală. Eu am gemene, au intrat la pregătitoare, gândiți-vă că s-au cerut câte 700 lei de copil, pentru mobilier și accesorii în clasă. Eu am un salariu de 1.500 lei, iar soțul lucrează în străinătate de puțin timp. E un efort mare pentru mine să dau acești bani. Se cer bani, bani și iar bani, în fiecare an, dar părinții tac de rușine”, explică Octavia P., părinte.