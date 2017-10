Prima zi de căldură de la RADET: inundaţii în apartamente şi puhoi de reclamaţii

Prima zi de căldură de la RADET: inundații în apartamente și puhoi de reclamații

La numai o zi de când au dat drumul la calorifere, Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice (RADET) s-a confruntat deja cu o serie de probleme. Astfel, la o parte dintre imobile nu s-a făcut etanșeitatea corespunzătoare a instalațiilor la consumatori. Foarte multe asociații de proprietari au reclamat că au apar-tamente care s-au inundat, asta în timp ce alții au preferat să nu dea încă drumul la căldură de la subsol, dar așteptau cu nerăbdare căldura. „La ora actuală, am pornit toate punctele termice și estimăm să rezolvăm toate probleme apărute cât mai curând. Recunoaștem că au apărut probleme care sunt inevitabile, dar noi gestionăm un portofoliu de 68.000 de apartamente și o rețea a câte 223 kilometri de canal termic în patru locații, deci la un calcul simplu reiese că avem aproximativ 1.000 de kilometri de conducte puse cap la cap. La asemenea dimensiuni, apar cu siguranță probleme, dar ele sunt rezolvate”, ne-a declarat directorul RADET, Liviu Popa.Problemele, a precizat acesta, sunt din două categorii, care țin de etanșeitatea instalațiilor, atât la consumatori, cât și cele de la RADET. Prin urmare, lucrătorii Regiei intervin la diverse adrese unde au apărut inundații sau la alții, unde nu era căldură, dar în multe situații asociațiile nu porniseră căldura de la subsol. „Am avut și sesizări de la asociații, unde nu era căldură, dar la fața locului am constatat că tot blocul avea robinetele închise. Problema este că noi nu le putem deschide decât cu acordul asociațiilor. Aceasta este strict treaba lor. Oricum, toate aceste probleme, specifice momentului de start, sunt ușor de soluționat. Din experiența ultimilor ani, în primele două săptămâni este la fel: mai cedează o armătură, o mufă etc.”, a subliniat Popa. El a mai spus că necesarul de căldură în această perioadă trebuie asigurat de către furnizor, respectiv RADET, iar consumatorul are, la branșamentul blocului, un contor de energie termică, având astfel posi-bilitatea să își controleze consumul și costurile, închizând robinetele. Tocmai de aceea, asociațiile sunt sfătuite să își facă o minimă investiție și să își monteze robinete termostatate, care permit consumatorilor să își regleze necesarul de căldură și orice modificare, spre sensul de închidere a unui robinet, lucru ce micșorează ulterior costul facturii.În ceea ce privește prețul metrului cub de apă caldă, acesta are două componente: cea volumică, ce se plătește către RAJA și o componentă de energie termică, ce se achită la RADET și este calculată ținând cont de temperatura apei calde, față de temperatura apei reci. Astfel, în funcție de numărul de debranșări, costurile pe fiecare asociație în parte sunt diferite și nicidecum egale.