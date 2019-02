„Prima creşă renovată la Constanţa, de la Revoluţie încoace!”

O clădire închiriată de primărie cu mii de euro pe lună

„Prima creșă renovată la Constanța, de la Revoluție încoace!”

Pe bulevardul I.C. Brătianu, de câteva zile, s-a deschis o nouă creșă. Unitatea funcționează într-o clădire pentru care Primăria Constanța plătește mii de euro chirie pe lună și pe care a renovat-o și dotat-o în ultimele săptămâni. 100 de copilași sunt încriși în prezent, dar cererea depășește deja capacitatea creșei. Primarul Decebal Făgădău recunoaște că aceasta este prima creșă renovată la Constanța după Revoluție și spune că mai vrea să închirieze și alte clădiri.Creșa „Licuricii” și-a deschis porțile săptămâna trecută și deja toate locurile sunt ocupate. Micuții au început să se acomodeze, chiar dacă dimineața, la despărțirea de părinți, încă mai plâng în cor. Și ieri, la ora vizitei noastre, primul lucru când vedeau că intră cineva pe ușă strigau cu lacrimi în ochi: „Mama!”. Apoi, uitau repede de „durere” și se luau din nou cu joaca, printre mormanele de plușuri și jucării pe care le au la dispoziție.Aceasta este cea de-a șasea creșă de stat administrată de Primăria municipiului Constanța, prin Direcția Generală de Asistență Socială. Situată pe bulevardul I.C. Brătianu nr. 16, creșa primește 100 de copii. Unitatea este dispusă pe patru niveluri și are cinci săli de clasă, patru săli de mese, bucătărie proprie, mobilier nou și grupuri sanitare special create pentru cei mici. Personalul este format din 12 îngrijitoare, două asistente medicale, un educator puericultor și doi bucătari.Clădirea este închiriată de Primăria Constanța, pentru că, potrivit primarului Decebal Făgădău, nu erau alte spații disponibile și cerința este foarte mare.„Nu am dorit să mai închiriem câte o cămăruță pe la parter de bloc, căci avem deja două creșe pe care nu le putem extinde, pentru că sunt poziționate la parter de bloc. De asemenea, avem încă trei creșe incluse în programe de extindere, adică supraetajare, modernizare. Practic, acolo facem investiția de la zero. În schimb, tot nu este suficient”, a declarat, ieri, primarul Decebal Făgădău, cu ocazia unei vizite la creșa „Licuricii”.Acesta a anunțat că statisticile recente arată că a crescut natalitatea la Constanța.„Este un lucru foarte bun, pentru că ne întineștere orașul. După Revoluție, aceasta este prima creșă renovată din municipiul Constanța. Vreau să știe toată lumea cât ne costă pe noi, comunitatea, acest spațiu: mai puțin de șase euro pe metru pătrat pe lună. Dacă găsiți mai ieftin, vă rog să îmi spuneți, că am de gând să mai deschid creșe. Procedura de selecție a fost făcută de o comisie formată din consilieri locali și funcționari, care au analizat toate ofertele, încadrându-ne în exigențele noastre. Aici beneficiem de un spațiu, pe lângă vestiare, dormitoare, grupuri sanitare individuale, sală de mese pe fiecare etaj, bucătărie, centrală, adică poți să îți reglezi temperatura în funcție de sezon, sunt 900 de metri pătrați. Deci noi pentru 900 de metri pătrați utili plătim șase euro pe metru pătrat pe lună. Oricine are o ofertă mai bună să ne caute. Pentru că acesta nu este un business, aceasta este o investiție în viitorul copiilor noștri”, a explicat edilul Constanței.Apel la investitorii privațiDecebal Făgădău a mai spus că, anul acesta, Primăria Constanța va mai închiria încă o clădire pentru creșă.„Astăzi mi se pare ciudat ca vreme de 30 de ani să nu se fi făcut o creșă în Constanța. Orașul este destul de sărăcăcios în oferte. Și aceasta are destule lipsuri: nu are locuri de parcare, nu avem loc suficient astfel încât să-i scoatem în curte să se joace în aer liber. Căutăm și chiar fac un apel la investitorii privați, dacă au de gând să își planifice o investiție care să corespundă tuturor exigențelor, da, municipiul Constanța va închiria în continuare, în condiții de transparență legală, creșe”, a adăugat Decebal Făgădău.Acesta consideră că nu este mai avantajos să construiască o clădire de la fundație decât să o închirieze gata făcută.„Ca să construim, procedurile de astăzi sunt identice cu procedurile de la Cazino. Acolo am avut trei licitații contestate și anulate. Procedura de achiziție durează mult, legislația se tot modifică. Pentru a câștiga timp, apelăm la piața privată”, a mai spus primarul.Andreea PERHAIȚĂ