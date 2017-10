Prima Casă, devansată de creditul ipotecar. Cum e mai avantajos să-ţi cumperi un apartament

Prima Casă, devansată de creditul ipotecar. Cum e mai avantajos să-ți cumperi un apartament

Toți visăm să avem propria casă sau propriul apartament, să îl mobilăm frumos și să ducem o viață liniștită și plină de amintiri frumoase acolo. Aceste vise pot deveni însă coșmaruri, dacă ratele devin o povară.Statul a întins o mână de ajutor tinerilor care doreau să-și ia prima casă și, câțiva ani, programul a funcționat bine. Se pare, însă, că, pe măsură ce criza financiară a trecut, băncile au început să scoată contraoferte de nerefuzat la Prima Casă. Așa se face că mulți dintre cei care își cumpără în această perioadă un apartament intră în bancă pentru a cere bani prin Prima Casă și pleacă cu un credit ipotecar mai avantajos.„Deși inițial mulți dintre cei care vor să cumpere un apartament sunt interesați de Prima Casă, se răzgândesc, de fapt, sunt ajutați de bănci să se răzgândească. După primele calcule reiese că este mai avantajos să facă un credit ipotecar. Sunt atrași de pachetele oferite de bănci, chiar dacă avansul este puțin mai mare”, ne-a explicat Alina Ionescu, agent imobiliar.Potrivit acesteia, în ultima perioadă, trei din patru credite pentru achiziționarea unui imobil se fac cu ipotecă și nu prin Prima Casă. Practic, reprezentanții băncilor fură clienții programului național. „Este simplu. Omului i se prezintă toate variantele și el trebuie să o aleagă pe cea mai avantajoasă. Și, atunci când o bancă vine și spune că îți pune rate mai mici decât prin programul statului, că îți personalizează dobânda și că vei returna mai puțini bani prin credit ipotecar, alegerea vine de la sine”, mai spune specialistul.Avansul face diferențaSingurul avantaj care încă rămâne la Prima Casă este avansul mic. Astfel, prin Prima Casă, cumpărătorul trebuie să achite un avans de 5 la sută, în timp ce băncile coboară avansul doar până la 15 la sută. Astfel, efortul financiar inițial este mai mare, însă scade rata lunară.În ceea ce privește dobânzile, acestea sunt aproape la același nivel sau chiar mai scăzute în cazul creditelor imobiliare. Băncile propun dobânzi comparabile, primul lucru la care un aplicant trebuie să fie atent este dobânda anuală efectivă. Însă chiar și aici băncile au identificat punctele slabe ale programului național.„Conform ofertei pe care o avem în luna noiembrie, avansul minim pe care îl propunem, pentru credit ipotecar, este de 15 la sută. Iar dobânda poate fi personalizată. Dacă persoana respectivă încheie și o asigurare de viață în grupul nostru, va beneficia de o dobândă de 3,61 la sută pe an. Dacă nu dorește și asigurare de viață va primi dobânda standard, de 4,61 la sută pe an. Dobânda este formată din marjă, fixă pe toată perioada creditului și indicele de referință ROBOR la trei luni. Dobânda este variabilă și se modifică din trei în trei luni, în funcție de valoarea indicelui de referință ROBOR la trei luni, din penultima zi lucrătoare a lunii anterioare modificării”, ne-a explicat repre-zentantul unei bănci din Constanța.Venitul minim acceptat pentru a primi aprobare pentru credit ipotecar este de 1.500 de lei net de familie. Practic, fiecare din aplicanți trebuie să aibă un venit minim de 750 de lei. De asemenea, ei trebuie să aibă minimum un an vechime în câmpul muncii și minimum șase luni vechime la ultimul angajator, fără întreruperi mai mari de 30 de zile în ultimul an. Vârsta minimă pentru a aplica la credit ipotecar este de 18 ani, iar la terminarea contractului vârsta maximă trebuie să fie de 65 de ani la bărbați, 63 de ani la femei și 55 de ani la navigatori.