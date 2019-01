Previziuni astrologice. Cum va fi în România în 2019

Daniela Simulescu, astrolog, în exclusivitate pentru DCNews, a explicat cum va fi Noul An pentru România. „Va aduce multă popularitate și oportunități țării noastre, dar dacă vom ascunde în continuare praful sub preș, totul va fi în zadar”, spune astrologul.„Aș dori să menționez încă de la început că am ales să analizez astrograma României, plecând de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, parafată în jurul prânzului, la Alba-Iulia. Pot fi alese o mulțime de alte hărți (1859, 1877 etc.), însă analiza evenimentelor de impact din ultimele decenii se vede mai bine pentru această hartă", a precizat Daniela Simulescu.Potrivit astrologului, „atunci când ne uităm la aspectele previzionale în harta unei țări, prima data luăm în calcul harta Lunii progresate, cea care arată schimbările în ceea ce privește emoționalul colectiv, puterea interioară a poporului. Până în octombrie, Luna progresată se va afla în continuare în Rac, în casa 6. Acest lucru înseamnă că nevoia principală va fi aceea de a securiza si proteja totul. Familie, casa, tradiție, conservatorism și naționalism exagerat de suprafață. Într-o astrogramă a unei țări, Casa 6 ține de servicii sociale, sănătate, clasa muncitoare si sistemul public. Cum această casă nu oferă o energie fantastică, nici noi, ca popor, nu vom reuși să îmbunătățim aceste sectoare pentru că nu ne vom îndrepta spre investiții, ci vom ține cu dinții să ne tocăm proprii bani și nu cei pe care îi putem obține. Din fericire, din octombrie, când Luna va progresa în Leu, nevoia interioară va fi una de a cere, de a ne dori mai mult și de a ne impune când va fi vorba despre propriile nevoi".„Mercur progresat (gândirea și comunicarea) încă face conjuncție cu Marte progresat (curajul, acțiunea), în Berbec, pentru o lungă perioadă", a spus astrologul, explicând că „asta va duce la un popor care comunică fără a gândi, la a arunca declarații în fugă doar pentru a impresiona". „Nu ne va conveni absolut nimic și vom verbaliza non-stop", a adăugat Daniela Simulescu.Totodată, a vorbit și despre tranzite, mișcările planetelor, în astrograma natală a României. „Pe durata întregului an, Jupiter (considerat Marele Benefic) se va afla în Săgetător, în casa 10. Jupiter se află în domiciliu, în Săgetător, si va amplifica din plin dorința de expansiune, relațiile internaționale, călătoriile, nevoia de a avea o justiție independentă. Casa 10 este cea a președintelui, a guvernului, a prim ministrului, a reputației și a succesului țării. După cum bine știm, România deține în 2019 președinția Consiliului Europei, deci tranzitul își face deja efectul. Doar că Jupiter va face careu cu Neptun din Pești, ceea ce va duce la momente de confuzie, la capcana de a ne crede mai puternici decât suntem, și de aici dorința de a ne implica în proiecte serioase, fără a avea expertiza necesară. În plus, lui Jupiter în Săgetător îi plac foarte mult lucrurile făcute corect, în baza justiției, și orice derapaj va avea o amploare nebănuită. Președintele va fi mult mai vocal, ținând cont că vom avea și alegeri prezidențiale, unde statistic, nu se întrevăd schimbări majore.Un alt tranzit foarte important este cel al lui Saturn (teste, restricții, blocaje) peste Marte din Capricorn, în casa 11, a Parlamentului, a protestelor, dar și a grupărilor/organizațiilor. Ceea se înseamnă că ne vom confrunta cu blocaje în a legifera așa cum își doresc parlamentarii și senatorii", a precizat astrologul.Sursa: dcnews.ro