Preţul energiei pentru populaţie va rămâne neschimbat

Prețul energiei pentru populație va rămâne neschimbat

Ştire online publicată Marţi, 11 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sistemul energetic poate susține creșterea costurilor de producție a energiei la complexurile energetice, astfel că prețurile pentru populație nu ar trebui modificate din cauza costurilor mari, a declarat, luni, pentru NewsIn, directorul general al complexului energetic Rovinari, Laurențiu Ciurel. La începutul lunii august, directorul general al complexului energetic Rovinari, Laurențiu Ciurel, declara, pentru NewsIn, că a solicitat Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei creșterea prețului la energie cu 5-10%. Acesta a explicat, luni, că sistemul energetic are suficiente resurse pentru a susține creșterea din acest an a costurilor de producție. "Creșterea de preț pe care o solicită CE Rovinari nu va afecta prețul plătit de populație, întrucât diferența poate fi acoperită de sistem", a subliniat Ciurel. Ultima modificare a tarifelor la electricitate plătite de populație a fost operată la 1 aprilie 2007, când prețul a crescut în medie cu 3,95%.