Preţ electoral al căldurii la Constanţa

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța (RADET) va lipi autocolante la fiecare scară de bloc. În acest mod, constănțenii vor ști dacă administratorul a plătit la timp facturile, dacă sunt nevoiți să suporte penalități. Mulți constănțeni, deși au plătit factura la energie termică și apă caldă la timp, s-au trezit că sunt debranșați pe motiv că asociația de proprietari de care aparțin are datorii către regii. Fie că au avut apă caldă și căldură cu porția, fie că au înghețat de frig, constănțenii s-au săturat să nu beneficieze de servicii pe care le-au plătit cu bani munciți din greu. Facturi individuale la RADET Constanța Gheorghe Enache, directorul economic al RADET Constanța, oferă constănțenilor mai multe soluții. Asociațiile de proprietari pot veni la sediul regiei pentru a încheia un protocol de eșalonare. „Aproximativ 130 de asociații, din totalul de 1.300, au încheiate astfel de protocoale”, ne-a spus directorul economic. „Eșalonările se întocmesc doar cu asociațiile de proprietari, care trebuie să plătească mai întâi minim 50% din datorie. Apoi se discută despre o eventuală eșalonare”, ne-a explicat Eugen Ionescu, directorul comercial al RADET Constanța. O altă modalitate de plată este prin convenție. „Asociația de proprietari întocmește contract cu RADET-ul, care adaugă la contract, ca anexă, convenție individuală care se încheie cu toți locatarii. Dacă nu sunt de acord toți locatarii, nu se poate încheia convenția”, susține Eugen Ionescu. După ce se depune toată docu-mentația la regie se întocmește convenția, iar, din acel moment, RADET Constanța întocmește facturi individuale. „Avantajul este că regia se poate îndrepta către fiecare persoană în parte și, în caz de neplată, poate acționa în instanță rău-platnicul”, ne-a explicat directorul comercial. O singură asociație de pro-prietari, nr. 470, a încheiat con-venția. RADET, pregătită de iarnă Indiferent de modalitatea de plată pe care o vor prefera, RADET Constanța anunță toți constănțenii că, în sezonul rece care bate la ușă, prețul local de facturare al energiei termice rămâne același, de 119 lei pe gigacalorie. „RADET Constanța are un tarif de distribuție de 287 lei pe gigacalorie, dar cetățeanul suportă 119 lei din suma totală, adică 41% din preț. Astfel, prețurile vor fi cele similare din sezonul precedent. Restul de bani este suportat de către autoritățile locale și de către bugetul de stat”, a relatat Gheorghe Enache, directorul economic al RADET Constanța. Guvernul a alocat 12.947.000 lei Constanței, din totalul de 200.000.000 de lei. Conform declarațiilor directorului economic, Constanța are cel mai mic preț al gigacaloriei. La Iași, gigacaloria este 175 de lei, la Timișoara 162,62 lei, după cum ne-a relatat Marcel Malac, angajat al primăriei Timișoara. În cazul unei majorări de preț al gigacaloriei, constănțeanul nu va fi afectat, reprezentanții RADET Constanța asigurându-l că nu va scoate nici un leu în plus. Cel puțin acestea sunt promisiunile regiei, înainte de alegerile din toamnă. Oamenii sunt sceptici și pun banii la saltea pentru că nu cred în promisiuni electorale. „Pentru un vot o vând și pe mama lor. Tare mi-e că în iarnă o să explodeze prețul, după ce o să se vadă cu sacii-n căruță”, ne spune A. Zegrea. Gheorghe Enache susține că regia este pregătită să furnizeze energie termică și așteaptă doar momentul potrivit. Cu toate că, în ultima perioadă, Electrocentrale București a amenințat RADET Constanța că, dacă nu-și plătește datoriile, nu va furniza în permanență energie termică, reprezentanții regiei nu-și fac probleme. „Regia a plătit 114% din datoriile curente, mai mult decât ne-au trimis ei factura. Cetățenii nu trebuie să-și facă griji, îi asigurăm că la iarnă vor avea apă caldă și căldură non-stop”, a promis directorul economic. În prezent, RADET Constanța are o datorie istorică, de 860.000 de gigacalorii către CET Palas, care înseamnă 28.000.000 lei, din care asociațiile de proprietari au doar 245.000 lei.