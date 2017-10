Preşedintele unei asociaţii de proprietari, acuzat că umflă locatarilor factura la întreţinere

Președintele unei asociații de proprietari, acuzat că umflă locatarilor factura la întreținere

Nu există asociație de proprietari fără ca măcar un locatar să fie nemulțumit de președinte sau de administrator. Unii s-au trezit că sunt datori vânduți, cu toate că sunt cu plata utilităților la zi, alții nu înțeleg sistemul de calcul sau, pur și simplu, ne-cunoscând acordurile comune, acuză președintele de asociație că le cere prea mulți bani. De partea cealaltă, au fost administratori care au fugit cu banii locatarilor sau au administrat păgubos fondurile. Obligată să plătească pierderi, deși are repartitoare și apometre Clara Ghiuvelecheanu locuiește vizavi de mall-ul din centru și aparține de Asociația de Proprietari nr. 467. În mod normal, nu ar trebui să aibă probleme cu președintele asociației de proprietari pentru că apartamentul a fost nelocuit aproape tot anul. „Am un apartament cu două camere, deasupra unui magazin de electronice și electrocasnice din centru și timp de un an și jumătate a fost gol. Nu am avut niciun consum, însă asta nu a constituit vreun impediment pentru președintele asociației, care-mi umflă factura”, a ridicat problema locatara. Lună de lună, femeia îi amintește președintelui că apartamentul este gol și că nu ar trebui să-i fie trecute pierderile de pe scara blocului, însă factura este tot mare, crede locatara. „Îmi bagă pierderi la căldură și apă, deși am repartitoare și apometre peste tot. Lunar plăteam 50-60 lei, sumă care este exagerată și așa, numai că factura la întreținere din luna ianuarie a fost picătura care a umplut paharul: 170 lei”, a completat Clara Ghiuvelecheanu. Cheltuielile comune se împart în mod egal Președintele Asociației de Proprietari nr. 467 este nimeni altul decât Marcel Dragu, aceeași funcție deținând-o și la Uniunea Asociațiilor de Proprietari Constanța. Cu privire la acuzația care i se aduce, el a explicat: „Toate cheltuielile comune se împart egal pe apartament. Decizia a fost luată pentru că blocul nostru este iarna cămin pentru studenți și vara casă la mare. Eu nu o să stau să urmăresc câți locuiesc în fiecare apartament, iar acordul a fost semnat de toți”. O altă acuzație care-i este adusă președintelui de către locatară se referă la faptul că Asociația nr. 467 înregistrează venituri din reclamele de pe bloc. „M-am gândit că face îmbunătățiri la bloc, dar nu. Când îl întreb ce face cu banii din publicitate, de ce nu achită pierderile, îmi spune că din reclamele de pe bloc plătește detergentul de pe scară. Voi avea chiriași și nu vreau să se sperie de cheltuielile de asociație”, ne-a mai spus locatara de la apartamentul nr. 15. Marcel Dragu nu-și explică de ce are neînțelegeri acum cu proprietarul: „Apartamentul a fost al mătușii, iar acum se bat mai mulți pe el. Cu doamna care a murit nu am avut niciodată probleme”. Legat de veniturile suplimentare din publicitatea de pe bloc, dar și din închirierea unui spațiu de la parter, a ținut să adauge președintele, ele „sunt folosite pentru îmbunătățiri, nu pentru plata utilităților”. „Probabil o să investesc banii în subsolul scării, unde vreau să înlocuiesc conductele. Până acum am pus peste tot termopane, gresie la intrare, am înlocuit caloriferele de pe casa scării”, spune Dragu. Asociația de Proprietari nr. 467 a avut, de-a lungul timpului, mai mulți locatari care au cerut ajutorul presei întrucât nu reușeau să rezolve divergențele cu Marcel Dragu. În 2002, locatarul Ziadin Ferid plătea căldura deși era debranșat, lucrarea de deconectare de la rețea nefiindu-i recunoscută de președintele de asociație.