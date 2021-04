Președintele Iohannis: Noul ministru al sănătății „să acționeze eficient și să comunice constant”

Preşedintele a enumerat care sunt aşteptările sale de la noul ministru al Sănătăţii, Ioana Mihăilă.



"În tot acest tablou al gestionarii situaţiei epidemiologice, Ministerul Sănătăţii are un un rol fundamental. Aştept de la doamna ministru al Sănătăţii multă responsabilitate şi implicare. Este foarte important ca ministrul să acţioneze eficient şi să comunice constant, să le explice românilor care este situaţia la zi, care sunt paşii de urmat şi planul de măsuri avut în vedere. De mai bine de un an, facem cu toţii - autorităţi şi cetăţeni, deopotrivă - eforturi foarte mari pentru a diminua efectele negative ale unei crize sanitare fără precedent. Greşelile sunt inerente atunci când se acţionează permanent sub presiune, însă ca să putem reuşi este absolut esenţial ca tot acest efort colectiv să se bazeze pe o colaborare onestă şi loială, mai ales la nivelul structurilor de decizie. Munca în echipă rămâne condiţia esenţială pentru ca demersurile să poată conduce la rezultate pozitive", a mai declarat Iohannis.



Noul ministru al Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a depus, miercuri, la Palatul Cotroceni, jurământul de învestire în funcţie în faţa preşedintelui Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că aşteaptă de la noul ministru al Sănătăţii, Ioana Mihăilă, multă responsabilitate şi implicare, dar şi să le explice românilor care este situaţia la zi în legătură cu măsurile de combatere a pandemiei.Într-o declaraţie de presă la Palatul Cotroceni, preşedintele a subliniat că lupta împotriva pandemiei este prioritatea zero a guvernării."Prioritatea zero este acum lupta cu pandemia şi salvarea vieţii cât mai multor români. Acesta a fost şi trebuie să rămână obiectivul cel mai important al tuturor factorilor de decizie, mai ales că încă traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere epidemiologic. Este o provocare complexă pentru toată lumea, nu doar pentru medicii aflaţi în prima linie, dar şi pentru tot restul societăţii care continuă să respecte măsurile de prevenţie. Sunt sute de mii de români afectaţi economic, sunt zeci de mii de firme care au probleme, sistemul de educaţie trebuie să se adapteze permanent din cauza pandemiei", a spus Iohannis.