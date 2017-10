Preşedintele CJC ameninţă cu anchete la Spitalul Judeţean

Război între Nicușor Constantinescu și universitarii de la Medicină

Președintele CJC amenință cu anchete la Spitalul Județean

Spitalul Județean Constanța trece printr-un amplu proces de reorganizare; numărul secțiilor a fost redus de la peste 40 la 21, majoritatea șefilor de secții au fost schimbați din funcții, peste 160 de angajați sunt vizați pentru dis-ponibilizare, iar sălile de curs destinate Facultății de Medicină au fost desființate. Reprezentanții instituției de învățământ au contestat măsurile luate, ei motivând că vor duce la declasificarea spitalului și vor afecta calitatea actului medical. Mai mult, situația a fost analizată de prefectul Claudiu Palaz, care s-a adresat instanței de judecată, solicitând anularea parțială a Dispoziției nr. 806/23.08.2010, semnată de președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, prin care au fost schimbați din funcție șefii de secție. Președintele CJC a declarat însă, în cadrul unei conferințe de presă organizate ieri, că prefectul Claudiu Palaz și-ar fi depășit atribuțiile. Potrivit acestuia, prefectul poate să verifice doar dispozițiile emise de primar, hotărârile consiliilor locale, cele ale consiliului județean, dar nu și dispozițiile emise de președintele CJC, care „nu se comunică prefectului”. „Așa zisul atac în contencios al prefectului este evident un abuz în serviciu care nu produce niciun efect legal (…) și pentru care am depus deja o plângere penală”, a afirmat Nicușor Constantinescu, invocând Legea 215/2001, modificată în 2007. Mai mult, reprezentantul CJC a anunțat că nu îi va suspenda din funcții pe cei zece noi șefi de secție vizați de acțiunea Prefecturii. Contactat telefonic, prefectul Claudiu Palaz ne-a declarat: „De ce Instituția Prefectului poate ataca autorizațiile de construcții emise de primari, și nu poate ataca dis-pozițiile președintelui Consiliului Județean? Niciunele nu se comunică prefectului. Să nu uităm că președintele CJC nu este de pregătire jurist”. El a adăugat: „Voi depune la rândul meu o plângere penală împotriva lui, dacă se va constata că nu a ținut cont de propunerile facultății în numirea șefilor de secții”. Activitatea tuturor angajaților din spital, verificată de CMR Cât privește acuzațiile că nu a ținut cont de propunerile facultății în momentul în care a numit noii medici-șefi, președintele CJC a replicat: „Noi am trimis o adresă facultății prin care am cerut să se facă propuneri, dar ni s-a răspuns că în luna august cadrele didactice sunt în concediu legal de odihnă. Ei nu și-au îndeplinit obligația de a face recomandări. Ce era să facem, să așteptăm până veneau ei din concediu, să amânăm reorganizarea? Mai ales că este vorba de o recomandare a facultății, pe care eu pot sau nu să o iau în considerare”. El a adăugat că acțiunea medicilor ar izvorî din nemulțumirea că și-au pierdut funcțiile. Nici perspectiva că spitalul și-ar putea pierde titulatura de „clinic”, prin excluderea cadrelor didactice, nu îl alarmează pe Nicușor Constantinescu. Trebuie precizat însă că lucrul acesta ar însemna pierderea unor fonduri din partea facultății și a Ministerului Sănătății. Referitor la noii șefi de secții care au stârnit vâlvă, reprezen-tantul CJC a arătat că sunt numiți interimar în funcții, pentru trei luni, perioadă în care au sarcina să crească indicii de performanță ai secțiilor și să realizeze proto-coale medicale. Activitatea acestora, ca și cea a restului angajaților din spital va fi analizată de consiliul de adminis-trație al spitalului și de Colegiul Medicilor din România, urmând să se stabi-lească apoi „cine rămâne și cine pleacă din spital”. „O să încep să fac anchete în spital, să vedem câți oameni a omorât fiecare. Am solicitat deja Colegiului Medicilor să evalueze activitatea pro-fesională a tuturor medicilor și asistentelor din Spitalul Județean și am primit acceptul lor. O să stabilim atunci cine rămâne și cine pleacă. Nu mi se pare normal ca medicii, care au obligația să fie șapte ore la spital, să lucreze două ore la cabinetul privat, două ore la policlinică și alte două ore să predea. Când mai stau și la spital? Dacă va fi nevoie, vom aduce medici din alte părți. Până acum voiau să plece în străinătate, acum nu mai vrea să plece niciunul!”, a afirmat președintele CJC. Inclusiv activitatea dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, va fi supusă unei evaluări. Până în prezent, acesta și-ar fi îndeplinit atribuțiile căci „a dus la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație”.