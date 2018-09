Preşedinte ANSVSA: Evoluţia pestei porcine este explozivă

Președinte ANSVSA: Evoluția pestei porcine este explozivă







Până acum au fost sacrificate aproape 50.000 de animale. Pesta porcină africană este o boală pentru care nu există vaccin, în schimb este foarte agresivă, dar nu afectează sănătatea omului, a subliniat, miercuri, secretarul de stat Raed Arafat, în urma unei ședințe la sediul MAI, și a făcut apel la populație să permită autorităților uciderea porcilor bolnavi și să respecte măsurile de prevenire, urmând să fie acordate despăgubiri pentru animale.







Numărul focarelor de pestă porcină africană în România a ajuns la 524, dintre care 521 în gospodăriile populației, a anunțat, miercuri, președintele Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Răducu Brănescu, adăugând că pesta a avut o evoluție agresivă, explozivă începând cu 9 iunie.



”Începând cu 9 iunie, avem o evoluție destul de agresivă în zona de sud-est a României, intrată prin Rezervația Naturală Biosfera Dunării, o evoluție explozivă, care generează o sitiuație epidemiologică nespecifică. Avem în acest moment în evoluție 524 de focare de pestă porcină africană, 521 localizate în gospodării ale populației, trei în exploatații profesionale”, a anunțat, miercuri, președintele ANSVSA, Geronimo Răducu Brănescu, după ședința Comitetului Național de Urgență pentru combaterea pestei porcine africane.



Potrivit acestuia, cea mai mare exploatație afectată se află în județul Tulcea, fiind sacrificați dintr-un singul loc 43.843 de porci.



”În total, au fost eliminate, ucise, un număr de 49.816 porcine, la nivelul întregii țării. Au fost afectate 94 de localități - 14 în județele Satu Mare, Bihor, Sălaj și 80 în județele Tulcea, Contanța, Galați, Brăila și Ialomița.



”Infestarea, din datele pe care le avem, în nord-vest s-a produs prin introducere ilegală de produse provenite de la animale sacrificate în stare patologică, bolnave sau purtătoare a virusului, iar în partea de est, prin migrația porcilor mistreți, la nivelul Biosferei Delta Dunării, de unde, prin contact cu porcii domestici aflați riverani s-a extins la gospodăriile populației”, a mai spus Geronimo Răducu Brănescu.



Acesta a precizat că se oferă despăgubiri pentru proprietarii animalelor, între 8 și 12 lei per kilogram, fiind finalizate până în prezent 51 de dosare, în baza cărora s-a achitat suma de 130.000 de lei. De asemenea, sunt în procedură de evaluare alte 86 de dosare.



Președintele ANSVSA a precizat că discuțiile în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență au vizat ”gestiunea focarelor sălbatice și metodele de intervenție la mistreți”.



”Încercăm să limităm numărul focarelor, dar, având în vedere istoricul evoluției boii în celelalte țări – Lituania, Estonia, Polonia - este greu de previzionat dinamica evolutivă”, a mai spus șeful ANSVSA.



La rândul său, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a precizat că cel mai important lucru este colaborarea populației și înțelegerea situației.



”Această boală nu are vaccin, nu are tratament, este extrem de agresivă, dar nu afectează siguranța omului. Pentru a limita răspândirea ei este necesară colaborarea populației – fie că este vorba despre a ucide porcii sau a lua măsuri de dezinfecție”, a spus Arafat.



Comitetul Național de Urgență pentru combaterea pestei porcine africane a fost convocat, miercuri, pentru stabilirea de noi măsuri în vederea combaterii virusului.