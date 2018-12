Preotul Puiu Mihail Pavel: "Dumnezeu să ne ţină pe pământ cu sufletul curat"

Preotul Puiu Mihail Pavel: "Dumnezeu să ne țină pe pământ cu sufletul curat"

În fiecare an, la data de 25 decembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc Crăciunul sau Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Acest moment se referă la descrierea nașterii lui Iisus Hristos așa cum apare în Evanghelia după Luca și cea după Matei și uneori la descrierea din unele texte apocrife.Evanghelia canonică a lui Luca cât și cea a lui Mateiu descriu pe Iisus ca fiind născut în Betleem, Iudeea, din mamă fecioară. În relatarea din Evanghelia după Luca, Iosif și Maria călătoresc de la Nazaret la Betleem pentru recensământ, iar Iisus este născut acolo și pus într-o iesle.Îngerii care și-au făcut apariția au spus că Iisus este un salvator al întregii omeniri și păstorii vin ca să-l adore.În relatarea lui Matei, magii urmează o stea până la Betleem pentru a aduce daruri lui Iisus, născut ca regele iudeilor. Regele Irod ordonă masacrul tuturor băieților din Betleem care au mai puțin de doi ani, dar familia lui Iisus fuge în Egipt, iar mai târziu se restabilește în Nazaret.Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos este, cu siguranță, evenimentul care aduce cea mai mare bucurie în sufletele și în casele credincioșilor.Dumnezeu ne învață în ziua Crăciunului că adevărații Săi fii trebuie să dea dovadă de dragoste frățească și mai ales de smerenie: dragoste după modelul Său, care a binevoit a trimite în lume pe Fiul, fără a se gândi numai la Sine și fără a păstra dragostea închisă în Sine, ci deschizând-o spre oameni. Totodată, Nașterea Domnului poate fi considerată sărbătoarea dragostei divine și învingerea egoismului din sufletele noastre.„Însoțiți de îngeri și de colinde am ajuns la ziua Nașterii Domnului. Bucuria Nașterii lui Hristos, pe care o trăim în fiecare an, să nu o lăsăm pradă uzurii, să o ținem aprinsă în suflet. Cineva a vrut să o stingă. Era Irod cel Mare. Păstorii au dus daruri, dar el a trimis o sabie și mult sânge. Îl rog pe Dumnezeu să topească sabia ce aduce atâta sânge în lume. Să aducem daruri lui Dumnezeu ca păstorii, magii, ca îngerii. Mamele, bunicile noastre, când aduc la ușa altarului prescura, se aseamănă cu păstorii ce aduceau merinde lui Hristos. Prea multe săbii sunt astăzi, care fac să sângereze gândurile românului. Vreau să-l rog pe Dumnezeul cel atât de mult iubit de om să ne țină pe pământ cu sufletul curat, ca pruncul ce-l așteptăm să se nască, să aibă grijă de toți, de bătrâni, de orfani, de cei din spitale, de cei singuri și nemângâiați”, ne-a declarat parohul Bisericii „Sfântul Ștefan” de la Gară, preotul Puiu Mihail Pavel.