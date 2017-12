Preotul care a trăit în munți are gânduri mari cu biserica "Sfântul Ştefan" din Constanţa

Preotul care a trăit în munți are gânduri mari cu biserica "Sfântul Ștefan" din Constanța

Parohul Bisericii „Sfântul Ștefan” de la Gară, preotul Puiu Mihail Pavel le dă vești bune constănțenilor. Acesta speră ca, din primăvara anului viitor, să demareze proiectul de construire al noului lăcaș de cult, o biserică de lemn, în stil moldovenesc-ardelenesc, mai ales că un procent important dintre enoriașii din această zonă este format din moldoveni. Mai mult decât atât, pe jumătate din spațiu va funcționa o cantină socială, în care vor putea servi masa oamenii străzii și nu numai.„Eu am trăit mulți ani în munți și am fost rânduit să vin în luna octombrie 2016 în pădurea parcului de la Gară. Am venit aici cu scopul de a construi biserica. Sper că am găsit în acest loc o credință puternică, doar că, până de curând, acesta a fost un ogor care nu a dat roade 100%. Desigur, nu vreau să critic ce au făcut alții până am venit eu. Știu doar ce vreau să fac eu pentru credincioși. La acest moment, ne punem la punct cu toate actele necesare, iar din primăvară ne străduim să facem o biserică din lemn stratificat. Sunt convins că va fi una dintre cele mai monumentale biserici din Constanța, dar eu nu vreau să mă rezum doar la atât. Nu vreau să se vorbească doar despre o construcție fizică, ci îmi doresc ca atunci când oamenii vor veni la biserica «Sf. Ștefan» să simtă căldura de aici. Eu am venit, la Constanța, pentru a sluji și să le arăt tuturor că prin puterea lui Dumnezeu am acest dar al construcției. Nu vreau să fac promisiuni deșarte, pentru că sunt un om al cuvântului dumnezeiesc. În prezent, avem o înțelegere verbală cu o firmă și din primăvară, după ce ne ies toate autorizațiile de construcție, vom demara proiectul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, parohul bisericii, preotul Puiu Mihail Pavel.În plus, a precizat acesta, au promisiunea de la primărie că vor avea în zonă o alee frumoasă, care să nu strice gazonul din parc.„Vreau să avem aici o oază de cultură și de liniște”, a subliniat acesta.v v vConstrucția bisericii de la Gară a început, undeva prin anii 2.000, dar, din lipsă de bani lucrările au fost sistate. De-a lungul timpului, numele bisericii „Sfântul Ștefan” a apărut în mai multe scandaluri, din cauza parohilor săi.La puțin timp după demararea lucrărilor, enoriașii care au făcut donații pentru ridicarea lăcașului de cult, l-au acuzat pe preotul Constantin Antoche că ar fi gestionat prost banii, iar lucrările au fost sistate. Apoi, parohul Cornel Comănică Popescu și soția sa au fost acuzați, în urmă cu patru ani, că le-au luat casele, terenuri și diverse sume de bani mai multor enoriași.