Premiu de peste 6,3 milioane de euro la Loto 6 din 49

Cu ocazia Sărbătorilor de Paște, Loteria Română, continuă tradiția, organizând în prima zi de Paște, trageri speciale loto.La Tragerile Speciale Loto ale Sărbătorilor de Paște care vor avea loc duminică, 5 mai, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, cu același bilet, se va putea participa la două trageri, una principală și una suplimentară.Jocurile Loto 6 din 49, Joker și 5 din 40 vor beneficia de suplimentări importante ale fondului de câștiguri al categoriei întâi, pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară. Astfel, la Loto 6 din 49 fondul de câștiguri se suplimentează cu 200.000 de lei, la Joker se supli-mentează cu 100.000 de lei și la Loto 5 din 40 cu 50.000 de lei.Pentru jocurile Noroc, Noroc Plus și Super Noroc se va organiza o singură tragere. Joi, 2 mai, nu au loc trageri loto. Astfel, pentru Tragerile Speciale Loto ale Sărbătorilor de Paște, care vor avea loc duminică, 5 mai, jucătorii își pot încerca norocul la jocurile lor preferate până duminică, 5 mai, în jurul orelor 15,45 - 16,00. La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 27,5 milioane lei (6,3 milioane euro), iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 2,4 milioane lei (peste 555.200 euro).La Joker, la categoria întâi, reportul a ajuns la 3,6 milioane lei (aproximativ 833.000 euro). La Noroc Plus, la categoria întâi, se înregistrează un report de peste 79.350 lei. La Loto 5 din 40, la categoria întâi, este un report de 823.150 lei (peste 190.400 euro). La Super Noroc, la categoria întâi, este un report in valoare de peste 29.120 lei.