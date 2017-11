Premierul Mihai Tudose: Transferul contribuţiilor de la angajator la angajat se va face miercuri prin ordonanţă de urgenţă

1

inceputul sfarsitului

aceasta ordonanta cred ca o sa fie ultima inaintea caderii guvernului.ca la fiecare sfarsit de an o sa avem din nou manifestatii de zeci, sute de mii de oameni, iar guvernul acesta de penali si incompetenti o sa cada cu mare zgomot. eu totusi nu pricep cum doua curve politice,si penale(dragnea-tariceanu) reusesc sa manevreze atatia oameni in interesul lor .nimic ,intr-un an pentru tara.totul pentru interesele lor meschine. daca si tudose a cedat, treaba este grava.