Premierul Dăncilă: Salariile se plătesc înainte de Paşte, pensiile nu. "Este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie"

Premierul Dăncilă: Salariile se plătesc înainte de Paște, pensiile nu. "Este foarte greu să tipărim fluturașii de pensie"

Ştire online publicată Marţi, 03 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, marți, că salariile bugetarilor vor fi virate săptămâna aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioadă foarte mare până când se va încasa următoarea pensie, scrie News.ro.”Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paște, pensiile nu și am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 și 27 ale lunii. Dacă le dăm acum va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută și este foarte greu să tipărim fluturașii de pensie”, a anunțat premierul Viorica Dăncilă.Salariile celor peste un milion de bugetari ar putea fi plătite mai devreme, înaintea vacanței de Paște, această măsură fiind analizată în cadrul Cabinetului Dăncilă, a declarat săptămâna trecută ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.Ministrul a precizat că, dacă va fi luată, măsura va fi anunțată în cadrul ședinței de Guvern de joi.”Noi analizăm această propunere la nivelul Guvernului. Dacă va fi cazul să fie luată o astfel de decizie, se va anunța în ședința de Guvern de joi”, a declarat Teodorovici, la Antena 3.Ministrul a subliniat, însă, că măsura va fi luată doar în condițiile în care statul îi va trata în mod egal atât pe angajați, cât și pe pensionari.Vacanța de Paște va fi în perioada 6-9 aprilie.