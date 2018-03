Premierul Dăncilă, probleme cu un cuvânt: A spus de șase ori „imunoglobină” în loc de „imunoglobulină”

Premierul Viorica Dăncilă a rostit, miercuri, în ședința de guvern, de șase ori cuvântul „imunoglobină” în loc de „imunoglobulină” citind din laptop ceea ce avea de spus despre cea mai nouă și mai acută criză din sistemul de sănătătate românesc.Nu este pentru prima dată când premierul se confruntă cu dificultăți în a pronunța corect unele cuvinte.Pe de altă parte, criza imunoglobulinei ține, în ultimele zile, prima pagină a actualității. România a decis, oficial, să ceară țărilor din UE și NATO ajutor pentru a găsi anticorpi fără de care oamenii care suferă de boli rare de imunitate sunt în pericol.Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, care a declanșat, luni, mecanismul european de protecție civilă solicitând statelor UE, dar și NATO să ajute România cu doze de imunoglobulină, a anunțat marți că are deja o primă reacție, de la Crucea Roșie din Austria, care a solicitat câteva date suplimentare, scrie digi24.roImunoglobulina ajută pacienții cu boli care afectează sinteza anticorpilor sau care iau tratament pentru cancer.„O altă problemă la care doresc să mă refer este declanșarea Mecanismului european de protecție civilă, și mă refer la imunoglobină. Zilele trecute am dat acceptul doamnei ministru al sănătății, doamna Sorina Pintea, pentru apelarea Mecanismului european de protecție civilă, din cauza lipsei de imunoglobină din spitale. Impactul asupra vieții pacienților diagnosticați cu imunodeficiențe primare, boli autoimune, boli neurologice ar fi foarte mare. Astfel, situația din ultimul an în care s-a înregistrat o lipsă acută de pe piața a imunoglobinei va lua în sfârșit... va fi finalizată în sfârșit. Cred că este o situație pe care putem să o rezolvăm pe termen scurt în ceea ce privește acest aspect”, a afirmat Viorica Dăncilă.„Demersurile pentru achiziționarea imunoglobinei vor fi realizate de compania naționala Unifarm S.A., care va acoperi și costurile aferente. Vă reamintesc, discontinuitățile în aprovizionarea cu imunoglobină au fost generate de retragerea de pe piață a producătorilor care asigurau 80% din necesar, iar în ciuda efoturilor depuse de Ministerul Sănătății în anul 2017, inclusiv eliminarea taxei clawback (și aici a fost pronunție defectuoasă, claubec - n.r.), criza de imunoglobină a continuat”, a încheiat Dăncilă, citată de digi24.ro