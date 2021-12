Premieră. Teren expropriat în cartierul Tomis Nord pentru amenajarea unei grădini publice

Suma reprezentând despăgubirea estimată de către Primăria Constanţa este de 34.500 euro şi este alocată de la bugetul local. „Despăgubirea se acordă doar pentru teren, având în vedere că s-a aprobat studiul de prefezabilitate la momentul la care construcţia nu era demarată, publicitatea hotărârii, care reprezintă act administratov normativ a fost asigurată, dar proprietarul terenului a edificat pe riscul său”, este precizat în articolul 5 din proiectul de hotărâre.



Magazine în loc de spaţii verzi





Primarul Chiţac justifică exproprierea prin necesitatea amenajării de cât mai multe spaţii verzi în oraş. „Zona propusă studiului, cartierul Tomis Nord, zona Brotăcei – Tic Tac, are ca scop regenerarea spaţiilor verzi, întrucât prin construirea unor spaţii comerciale, pe suprafeţe ce, la un moment dat, au constituit spaţiu verde aferent locuinţelor colective, a dus la efecte negative asupra naturii, efecte nefaste pentru om, calitatea aerului din marile centre urbane influenţând direct starea de sănătate a populaţiei. Poluarea este unul din factorii asupra cărora se poate interveni cu mijloace simple şi la îndemâna tuturor. Regenerarea spaţiilor verzi, cât şi mărirea suprafeţelor de spaţii verzi (parcuri, scuaruri, grădini etc.) reprezintă o prioritate pentru administraţia publică locală şi va avea o contribuţie importantă la creşterea calităţii vieţii şi la îmbunătăţirea urbanistică a zonei”, precizează edilul în Referatul de aprobare.





Reamintim că, la finele săptămânii trecute, am prezentat, în articolul „Supărare mare în cartierul Tomis Nord. «Ne iau fiecare bucăţică de spaţiu verde»”, nemulţumirile locuitorilor zonei care s-au trezit cu un şantier lângă ferestre, acolo unde, spun ei, a fost dintotdeauna spaţiu verde. La faţa locului, nu era afişat niciun panou de informare privind construcţia şi nici nu am reuşit să vorbim cu proprietarul terenului. Deşi am transmis datele de contact şi am solicitat un punct de vedere privitor la şantier şi situaţia terenului, nu am primit niciun răspuns nici la momentul respectiv şi nici la redactarea acestui articol. Dacă beneficiarii construcţiei sau proprietara Geogeta Tapangea vor prezenta un punct de vedere argumentat privind situaţia terenului, îl vom publica.





Consilierii locali constănţeni vor vota, în şedinţa Consiliului Local, convocată marţi, 28 decembrie, dacă sunt de acord sau nu cu exproprierea unui teren de 230 metri pătraţi, proprietate privată a Georgetei Tapangea. Proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul Vergil Chiţac, „în vederea realizării lucrărilor de interes public local «Amenajarea unei grădini publice în cartierul Tomis Nord, zona Brotăcei – Tic Tac»”, şi a primit avize de la Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa şi de la Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeanului.