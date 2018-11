Premieră naţională. Vom avea un registru al copiilor bolnavi de cancer

Premieră națională. Vom avea un registru al copiilor bolnavi de cancer

Vești bune pentru părinții copiilor bolnavi de cancer. Asociația „Dăruiește Aripi”, în parteneriat cu Societatea Română de Onco-Hematologie Pediatrică, dezvoltă Registrul Național al Cancerului la Copil în România (RNCCR). Potrivit reprezentanților Asociației „Dăruiește Aripi”, acest lucru înseamnă că, pentru prima dată în România, vom ști câți copii au nevoie de îngrijire pentru cancer în România în fiecare an și mai ales dacă există medici specialiști suficienți. Totodată, lumea va cunoaște dacă există locuri suficiente în secțiile de specialitate și câți bani ar trebui să aloce, anual, Ministerul Sănătății, pentru asigurarea necesarului de medicamente al tuturor copiilor bolnavi de cancer. Tot în cadrul acestui registru, părinții acestor copilași vor avea acces la informațiile referitoare la șansele de supraviețuire ale copiilor bolnavi de cancer tratați în România, în comparație cu cei tratați în alte țări din Uniunea Europeană.„Registrul Național al Cancerului la Copil în România va furniza tabloul epidemiologic complet și actualizat al patologiei oncologice pediatrice pe teritoriul țării noastre, constituind în același timp o resursă pentru cercetare, accesibilă centrelor de oncologie pediatrică și cercetătorilor în domeniu, în deplină conformitate cu cerințele Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). Prima veste bună este că, în luna octombrie a acestui an, registrul nostru a fost acceptat pentru afiliere de către Rețeaua Europeană a Registrelor de Cancer (www.encr.eu). Acest lucru arată că RNCCR întrunește criteriile de calitate impuse de ENCR pentru registrele de cancer și, din acest moment, România va participa cu date actuale la statisticile internaționale privind cancerul la copil”, au declarat cei de la „Dăruiește Aripi”.Specialiștii spun că această boală, cancerul la copii și tineri, este o boală rară, complet diferită de cancerul adulților din punct de vedere clinic, biologic și epidemiologic. De aceea, forurile internaționale ale politicilor privind cancerul (OMS și CE) recomandă înregistrarea distinctă a cancerului la copil prin registre naționale dedicate.Obiectivul primordial al registrelor de cancer este determinarea incidenței - cazurile noi apărute la copii, distribuția în teritoriu pe vârste, sex și pe tipuri de cancer. În prezent, instrumentul de culegere a datelor, respectiv fișa ONC recomandată de forurile europene și introdusă în România prin OMS 2027/2007 conține un set minimal de date care permit descrierea epidemiologică a cazurilor, cu informații despre stadiu, tratament și monitorizare.Prima condiție de succes pentru RNCCR este acoperirea teritorială corespunzătoare, ceea ce înseamnă ca toate centrele de oncologie-pediatrică să raporteze cazurile noi din fiecare an.În plus, luna trecută, prezentarea Registrului Național al Cancerului la Copil în România în cadrul celei de-a XIII-a Reuniuni Regionale de Onco-hematologie Pediatrică din Europa Centrală și de Est (și a XXI-a Reuniune Româno-Maghiară) de la Budapesta s-a bucurat de apreciere și susținere atât în plen, cât și într-o sesiune dedicată care a deschis perspectiva unei cooperări pentru optimizarea înregistrării cancerelor pediatrice la nivel central și est-european (Ungaria, România, Polonia, Bulgaria, Slovenia și Macedonia).