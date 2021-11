Premieră naţională. Staţia de tratare a apei de la Eforie Sud, alimentată cu panouri fotovoltaice

La Eforie Sud au fost îmbinate două inovaţii în domeniu, iar rezultatele sunt extrem de încurajatoare. „Din 1 august 2020, la Eforie Sud, a fost implementat primul proiect pilot din România reprezentând un control automat al aerării pe bazinele biologice. Cu ajutorul acestui proiect, am reuşit să reducem energia în procent de 30%, reprezentând 150 megawaţi oră. De asemenea, a fost implementat un al doilea proiect pilot însemnând un parc fotovoltaic cu ajutorul căruia vom obţine 133 de megawaţi pe oră anual”, a explicat Alexandru Munteanu, şeful Staţiei de epurare Eforie Sud.







Investiţii de milioane de euro



Proiectul pilot va fi replicat la toate staţiile de epurare din judeţ. „Ne-am propus să facem 27 de parcuri fotovoltaice. 11 sunt în lucru, suntem în faza de studiu de fezabilitate şi probabil că din ianuarie 2022 suntem gata cu ele. Capacitatea instalată pentru cele 11 parcuri fotovoltaice este de 4,5 megawaţi putere instalată. Mai avem în lucru încă 16 parcuri fotovoltaice, pe care vrem să le implementăm până în 2024 – 2025. Tot ce ne-am propus noi pe zona de fotovoltaice înseamnă aproape 10 milioane de euro. Sperăm ca în PODD să existe o componentă energetică şi să preluăm şi noi de acolo. Dacă nu, suntem obligaţi să facem din banii noştri. Altfel nu putem să rezistăm la aceste creşteri foarte mari ale preţurilor la energie electrică”, a precizat Aurel Presură.





La Staţia de epurare a apei de la Eforie Sud a fost implementat un proiect pilot, unic la nivel naţional, prin care a fost posibilă o economie însemnată la energie electrică. „Preţurile la energie se dublează, de la o zi la alta. Noi consumăm aproximativ 100.000 de megawaţi pentru că multe staţii, cu capacitate foarte mare, 18 staţii de epurare, cinci staţii de tratare de dimensiuni foarte mari, 485 de puţuri care funcţionează şi care scot apa de la mare adâncime, pentru a o împinge pe mii de kilometri, deci trebuia să găsim nişte soluţii. Nu am stat cu mâinile în sân şi am reuşit să realizăm un proiect unicat în România, la o staţie de epurare, unde am redus consumul de energie electrică cu 30%”, a declarat directorul general al RAJA, Aurel Presură.