Premieră! Litoralul românesc şi Delta Dunării, promovate la Londra

Premieră! Litoralul românesc și Delta Dunării, promovate la Londra

În perioada 3 - 6 noiembrie, Asociația Litoral - Delta Dunării va participa la târgul internațional de turism World Travel Market (WTM), de la Londra. Târgul sărbătorește anul acesta 35 de ani de la înființare, fiind un eveniment de tradiție în industria turismului internațional, reunind în fiecare an peste 5.000 de expozanți, din peste 180 de țări și regiuni și care adună împreună peste 50.000 de par-ticipanți și vizitatori pe întreaga perioadă de desfășurare a târgului. Astfel, World Travel Market este unul din cele mai importante și renumite târguri de turism din lume, facilitând crearea unei rețele între companii din întreaga lume, întâlniri de afaceri și stabilirea de parteneriate.Participarea Asociației Litoral - Delta Dunării la acest târg este o premieră; până în prezent, litoralul și Delta Dunării au mai fost promovate pe plan extern în acest an prin participarea la târgurile de turism de la Berlin și Bruxelles, precum și la Chișinău. Printr-un proiect realizat de către Primăria Constanța, Asociația Litoral - Delta Dunării va prezenta, în cadrul acestei ediții a târgului WTM, două spectacole dedicate special promovării stațiunii Mamaia. Astfel, miercuri, 5 noiembrie, în cadrul WTM Festivals - o secțiune a târgului care încurajează participanții să își promoveze cât mai informal și inedit destinațiile turistice pe care le reprezintă, și joi, 6 noiembrie, se vor prezenta două show-uri ce au ca scop prezentarea stațiunii Mamaia ca destinație europeană de distracție.Asociația Litoral - Delta Dunării a realizat, pentru această ocazie, primele materiale de promovare în limba engleză, ce vor fi distribuite la acest târg parti-cipanților și expozanților din toate colțurile lumii. Realizarea broșurii generale de prezentare Mamaia și a broșurii de nightlife - „Mamaia - Party till dawn” a fost finanțată din fondurile ce provin din colectarea taxei de promovare ce se aplică în stațiunea Mamaia. „Participăm, în premieră la ediția 2014 a Târgului Internațional de Turism World Travel Market, în spațiul dedicat României și pus la dispoziție de Autoritatea Națională pentru Turism. Va urma participarea la Târgul de Turism de la Varșovia, în aceeași lună noiembrie, ca parte din strategia de promovare externă pe care noi o derulăm, în vederea atragerii de turiști străini către destinațiile noastre. Cu această ocazie, anunțam hotelierii, agențiile de turism și operatorii privați de pe litoral și din Delta Dunării că pot participa gratuit la târg în standul nostru, pentru a-și promova ofertele de vacanță. În premieră, am realizat primele materiale print de promovare a stațiunii Mamaia, din taxa de promovare, materiale pe care le poate primi orice operator privat din stațiunea Mamaia, la cerere”, a explicat președinte Asociație Litoral - Delta Dunării, Corina Martin.