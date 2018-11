Premieră la Constanţa. Târg de Crăciun în Piața Ovidiu

Premieră la Constanța. Târg de Crăciun în Piața Ovidiu

Constănțenii vor avea anul acesta, în premieră, un târg de Crăciun așa cum au văzut doar prin alte orașe sau în străinătate. Acesta va fi amenajat în Piața Ovidiu și va fi inaugurat pe 30 noiembrie.Pentru aproape o lună, „Christmas Market by The Sea” transformă centrul vechi al Constanței într-un orășel de poveste. Vizitatorii se pot bucura de concerte și spectacole, un târg tradițional cu decorațiuni și produse de sezon, precum și un patinoar, un carusel, un trenuleț, Căsuța lui Moș Crăciun, bradul de Crăciun și un loc special amenajat pentru – Donații către cei nevoiași.Casa lui Moș Crăciun, dedicată în totalitate celor mici, este un loc magic unde Moș Crăciun și ajutoarele lui așteaptă toți copiii și scrisorile lor cu dorințe. MagicFM se alătură organizatorilor, iar colindele vor scălda toată Piața Ovidiu într-o atmosfera de sărbătoare. Intrarea este liberă.Din 1 decembrie și până pe 24 decembrie, joia, vinerea, sâmbăta și duminica, între orele 11 și 13 și 17 și 20, Moș Crăciun va vizita târgul pentru a se întâlni cu cei mici și a le primi scrisorile. Centrul pentru donații va fi deschis zilnic, între orele 11 și 22, la fel ca și patinoarul, caruselul, trenulețul și mașinuțele.În fiecare week-end, vizitatorii vor avea parte și de concerte. Vineri, 30 noiembrie, între orele 20 și 22, pe scena amenajată în Piața Ovidiu, va urca trupa Subcarpați, iar sâmbătă, 1 decembrie, între orele 21 și 23, vor cânta trupele Jazu și Soundopamine. Vineri, 7 decembrie, de la ora 22, concertează Nopame, iar sâmbătă, 8 decembrie, ne vor încânta cei de la Kosmic Blues și Ocs. Vineri și sâmbătă, 14 și 15 decembrie, vin cei de la Ciubul, Robin and the Backstabbers, Roman & Voloka, urmați, pe 21 și 22 decembrie, de cei de la Breeze, The Mono Jaks, Tourette Roulette. Marți, chiar de Crăciun, concertează Golan și The Kryptonite Sparks, iar miercuri, 26 decembrie, între orele 20 și 23, cei de la Rockabella, Cardinal și Vița de Vie.