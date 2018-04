Premieră la Constanţa. Circuit turistic prin portul comercial şi pe faleza Cazinoului. Constănţenii s-au înghesuit la cursa de inaugurare

Premieră la Constanța. Circuit turistic prin portul comercial și pe faleza Cazinoului. Constănțenii s-au înghesuit la cursa de inaugurare

RATC a inaugurat astăzi, cu o cursă gratuită, noul traseu al autobuzelor etajate, City Tour, care propune vizitarea obiectivelor turistice din sudul orașului, din Portul Constanța și de pe faleza Cazinoului.Constanțenii s-au înghesuit pentru a încăpea în autobuzul care a plecat la ora 13 de la Gară. De acolo au trecut pe la Piața Far, au intrat în port pe la Poarta 5, au văzut Silozurile Saligny, Cuibul Reginei, digul de nord al portului, apoi au ieșit pe bulevardul Regina Elisabeta, prin fața Cazinoului, au făcut o tură în Portul turistic “Tomis”, după care au mers mai departe spre stațiunea Mamaia, până la Tabăra Turist, lângă Hotel Caraiman.Traseul va fi introdus începând cu 15 iunie, iar un bilet valabil două ore și jumătate va costa trei lei. De asemenea, RATC pune la dispoziție și un tarif tip hop on – hop off, de cinci lei, valabil pe o zi întreahă, cu care te poți urca în autobuzele City Tour de câte ori vrei.