Pregătiţi-vă portofelele! „Populația va plăti 450 de lei pe lună gigacaloria”

-Ani de zile, atât timp cât sistemul de termoficare a fost funcțional și a înregistrat puține avarii nu s-a luat în calcul de către autoritățile locale sau naționale care dețin CET-ul și rețeaua de transport să se facă investiții. În timp, au îmbătrânit instalațiile. Gravitatea este că sistemul legislativ, la noi în țară, nu permite ministerului care deține CET Palas și care deținea și rețeaua de transport a agentului termic, care face legătura de la CET, la punctele termice, să investească în acestea. Pentru a atrage fonduri europene, numai municipalitatea este avizată în acest sens. Așa că, văzând care este situația au apărut întrebările, cum încălzim apartamentele oamenilor. Ulterior, s-a făcut un studiu de către primărie, s-a realizat o strategie locală și s-a stabilit că trebuie făcut un CET nou, trebuie înlocuite rețelele. În această direcție, autoritatea publică locală din Constanța a achiziționat, prin cumpărare de la Electrocentrale Constanța, rețeaua de transport a agentului termic primar, a făcut proiect pentru modernizarea și redimensionarea acesteia și proiectul este foarte avansat, la acest moment. S-a semnat deja contractul de finanțare și s-a organizat licitația pentru proiectare și execuție de lucrări, care vor începe, probabil, în luna aprilie a acestui an, prima etapă. Fondurile alocate pentru această rețea sunt de 50 de milioane de euro. Una din condițiile de eligibilitate pentru a accesa fonduri era ca primăria să nu mai aibă regie, ca operator local și să aibă o societate. Pe de altă parte, legea nr. 51 a utilităților publice prevede că o regie poate să își solicite o licență la reglementator, atunci când aceasta expiră, dar numai dacă desfășoară proiecte prin fonduri atrase, la data la care solicită prelungirea licenței. Din păcate, RADET nu avea în derulare proiecte cu fonduri atrase, iar licența a expirat în luna iunie 2021. În aceste condiții, autoritatea publică locală a hotărât să facă o societate, a pus-o în funcțiune, iar această societate care se numește Termoficare Constanța a preluat patrimoniul public și privat al primăriei, care era dat înainte de 1 septembrie 2021, în administrarea regiei, iar regiei (RADET), intrând în faliment, i-a fost ridicată licența, dreptul de operare și acum este în procedură de dizolvare.-Noua societate, Termoficare Constanța, pentru prima dată, în istoria ultimelor două decenii, nu are debite față de producătorul local de energie termică. La această dată, avem chiar plăți făcute în avans de circa 30 de milioane de lei. Deci, este achitată în avans energia pentru facturile al căror termen scadent este data de 15 martie.-Din păcate, începând cu ianuarie nu mai este posibilă menținerea prețului de 250 lei, pe fondul creșterii prețului gazelor, al curentului electric și al altor componente. Astfel, populația va plăti de la 1 ianuarie suma de 450 de lei pe gigacalorie pentru energia termică pe care o consumă. Între timp, s-a modificat TVA-ul și este un preț diferit pentru agenții economici. În principiu, prețul a rămas același, doar că la populație, acesta nu s-a mai putut menține de 250 lei, s-a dus la 450 lei, iar la cei care plăteau până acum ca agenți economici, energia 1.337 lei, le-a scăzut TVA-ul prin lege, de la 19% la 5% și atunci, prețul, în cazul lor, s-a diminuat. Deci, în loc să achite 1.337 lei pe gigacalorie, plătesc 1.180 lei.-În ultimii ani, numărul debranșărilor a fost mai scăzut. În ceea ce privește rebranșarea consumatorilor, aceasta se poate face, de la caz la caz, dar trebuie să existe instalații, pentru că, acolo unde acestea au fost înlăturate din bloc trebuie refăcută întreaga instalație. Aici se poate vorbi despre marele avantaj din blocurile cu centrale, care constă în faptul că se poate face alimentarea pe casa scării, cu contor la ușă, pentru fiecare apartament și atunci fiecare va avea control pe costuri, pe confort, pe consum, gestionând contorul de la ușă. Adică, de exemplu, câteva străzi de pe strada Baba Novac au contoare la ușă sau alte blocuri. Spre deosebire de blocurile care sunt contorizate la branșament, unde repartizarea căldurii se face pe suprafață utilă deținută de apartament, în cazul în care ai contorizare la ușă îți poți gestiona consumul ca atunci când ai centrală de apartament. În plus, se poate păstra și centrala de apartament în funcțiune.-La acest moment, există un echilibru între costul real al energiei termice și al celor generate de centralele de gaz individuale, însă, dacă la centrala de apartament nu mai am nicio perspectivă să scad costul dacă nu scade prețul gazului, la Termoficare, în urma investițiilor ce urmează a se face, prețul scade garantat, întrucât, conform caietului de sarcini al proiectului, pierderile vor scădea cu peste 90%. Drept urmare, efectul scăderii pierderilor va reprezenta scăderea costurilor cu energia cumpărată de la Electrocentrale, cu energia care nu se mai pierde prin spărturi și nu se mai pierde nici prin transfer termic, din conductă spre mediu, în aer sau în pământ. De ce? Pentru că vorbim despre conducte noi și sunt conducte preizolate. Cum spuneam, etapa numărul unu a proiectului va începe în primăvară. Din acel moment, vor fi înlocuite toate conductele care fac legătura de la CET la punctele termice. În paralel, va începe și înlocuirea rețelelor de la punctele termice la blocuri, pentru că și acestea sunt vechi. În plus, și la contorizare trebuie făcute eforturi de a înlocui generația de contoare pe care o avem cu contoare de generație nouă, care transmite la distanță. Acum, avem doar parțial acest sistem, deci ponderea este cu citire, cu operator, cu cititor.