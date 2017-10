Pregătiţi banii! Încep să vină înştiinţările de plată de la Impozite şi Taxe

1

Pentru doamna director Uzun

Anul trecut m-am trezit acasa cu vreo 5 amenzi pentru neplata peajului la podul Fetesti-Cernavoda. Prima amenda m-a dezamagit totalmente. Eu am probe clare ca eram cazat la hotel la Predeal in concediu de odihna si cei de la drumuri si poduri m-au amendat ca am trecut podurile fara sa platesc. Aiurea rau de tot ! Pentru celelalte 4 din timpul anului 2016 am copii de pe sms-urile date pentru achitarea taxei peaj dar mi-au venit si amenzi. Aiurea rau de tot. Se zice ca legal ar fi ca eu sa-i dau in judecata sa le demonstrez, dar de ce eu ? Sa-mi demonstreze ei ca au dreptate, nu sa alerg eu prin judecata, unde judecatorii stiu una si buna, statul are intotdeauna dreptate. Aiurea rau de tot. Doamna director Uzun Virginia, am vrut sa platesc online taxele si impozitele pentru 2 imobile ,2 masini, salubritate, taxe teren, taxa rezervare loc de parcare si taxe locuinte.Nu am putut deoarece softul Dvs. nu permite plata conform deciziei mele, adica fara plata amenzilor. Aiurea rau de tot. In aceasta situatie, am decis sa platesc doar atunci cand softul dvs. permite sa platesc ce vreau eu, nu ce vreti dvs. Deci modificati softul sa primiti banii, nu modificati softul nu va virez nimic. Eu nu pot sa platesc obligatoriu niste aberatii ale celor de la CNADRP-DRUMIRI SI PODURI,adica 525 lei amenzi ilegale. AIUREA RAU DE TOT !