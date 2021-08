Pregătiri pentru UNTOLD. A fost stabilit programul pentru fiecare zi a festivalului

Mai sunt 21 de zile până se deschid porțile festivalului de muzică UNTOLD. Organizatorii au pregătit surprize și experiențe unice pentru cea de-a șasea ediție, care va avea loc între 9 și 12 septembrie, la Cluj-Napoca. Peste 200 de DJ-i, artiști și trupe de renume internațional și din România, printre care David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Steve Aoki, Ofenbach, Sam Feldt, Paul van Dyk, Parov Stelar, The Script sau Tyga vor face show-uri speciale în cele 4 zile de festival.Fanii pot consulta deja programul pe zile, cu line-up-ul anunțat până acum. Astfel, joi, pe 9 septembrie, la scena principală, vor cânta Benny Benassi, DJ Snake, Kungs, Steve Aoki, Tujamo şi Tyga. Pe scena Alchemy, vor urca Caspa, DOC + Guests: Facem Records, Netsky şi Şatra B.E.N.Z., iar la Galaxy, Cellini, Nina Kraviz, Pan-Pot, Yaya. Armen Miran, Satori Live, Viken Arman şi Yokoo sunt aşteptaţi să facă spectacol pe scena Daydreaming, Bryan Kearey, Cosmic Gate, John O’Callaghan, Solarstone vor mixa la Fortune, iar Dj Dark & Mentol, Maestros Del Ritmo, Paul Damixie, Steff Da Campo pe scena Time.În a doua zi de festival, vineri, 10 septembrie, la pupitrul mainstage, se vor afla Fedde le Grand, Martin Garrix, Parov Stelar, Paul van Dyk, Sam Feldt Live şi trupa Vama. La Alchemy, vor pune muzică Deliric X Silent Strike, Dirtyphonics, Spike, Wilkinson (DJ Set & MC AD-APT). Unul dintre cei mai aşteptaţi, Claptone a pregătit un show special pe timpul zilei, la Galaxy, unde vor mai presta şi Jamie Jones B2B Loco Dice, Mahony şi Seth Troxler. Iar, pe scena Daydreaming, vor încânta festivalierii Anstascia & Bloem, Lum, Seth Troxler, Stavroz (Live & DJ Set), în timp ce la Fortune vor mixa Aly & Fila, Giuseppe Ottaviani, Paul Thomas, Richard Durand şi, la Time, Andre Rizo, Mihai Popoviciu, Rosario Internullo, The Gang (RO).Patru zile şi nopţi de magieŞi sâmbătă, 11 septembrie, se anunţă o zi magică la Untold, cu Danny Avila, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Subcarpați, Tchami şi The Script la Mainstage, Camo & Krooked, Chase & Status DJ Set, Macanache şi Paraziții, la Alchemy, Paul Kalkbrenner, Raresh şi Rhadoo, la Galaxy, Hraach, Maga, Monolink, Parra for Cuva B2B Trashlagoon, la Daydreaming, Andrew Rayel, Bogdan Vix, Ram & Susana pres. Tales of Life, Ruben de Ronde, la Daydreaming, şi DJ Andi, Nusha, Pascal Junior şi Vali Bărbulescu, la Time.Ultima zi de festival, duminică, 12 septembrie, pe Mainstage, vor urca Afrojack, B Jones, David Guetta, Martin Solveig, Ofenbach şi Quintino. Pe scena Alchemy, pregătesc muzică bună cei de la Culese din Cartier Showcase, DJ Wicked, DUB FX & Woodnote, Rudimental DJ, pe Galaxy, vor mixa Amelie Lens, Charlotte de Witte, Colyn, Tale of Us, la Daydreaming, Audiofly, Caleesi & Sarah Kreis, Day Dreamers (Marwan, DUB FX, Woodnote) şi Lee Burridge, la scena Fortune, Craig Connelly, Drym, Emma Hewitt, Markus Schulz, iar, la scena Time, Afgo & Lemon, Markus Homm, Sasha Lopez şi Sllash & Doppe.Fanii festivalului pot achiziționa abonamente pentru cele patru zile de magie, pornind de la prețul de 159 de euro plus taxe. Abonamentele VIP sunt 399 de euro plus taxe. Sunt disponibile și bilete de o zi, la prețul de 69 de euro plus taxe, pentru acces general și 169 euro plus taxe pentru zona VIP.