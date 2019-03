Pregătiri pentru sezonul estival. „Trebuie să stopăm manelizarea şi dughenizarea excesivă a litoralului!”

Pregătiri pentru sezonul estival. „Trebuie să stopăm manelizarea și dughenizarea excesivă a litoralului!”

Chiar dacă afară încă este destul de răcoare, pe litoral au început pregătirile pentru noul sezon estival. Luna martie este ca și dusă, iar, la finele lunii aprilie, de Paște, și apoi de 1 Mai sunt deja așteptați primii turiști. Prin stațiuni deja se lucrează, unele hoteluri sunt în renovare, autoritățile locale se organizează și ele pentru a face curățenie. Să sperăm însă, că de data aceasta, nu va mai fi doar o spoială și că, stațiunile își vor schimba în sfârșit înfățișarea ponosită sau cea de talcioc.







Cu prilejul Zilei Mondiale a Consumatorilor, marcată vineri și la Constanța, comisarul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu, a lansat un semnal de alarmă în ce privește litoralul românesc. Acesta a anunțat că va lua la pas stațiunile pentru a discuta cu autoritățile și a porni o campanie de dedughenizare a litoralului românesc.







„Trebuie să ne asumăm faptul că ceea ce se aude pe la colțuri este real: turismul românesc pe litoral este în scădere față de creșterea unor alte zone similare din Europa. Trebuie să ne asumăm că lucrurile nu stau la nivelul la care ne-am aștepta. Operatorii economici trebuie să înțeleagă că acolo unde vin turiști mulți, de calitate, chiar cu posibilități financiare reduse, dar de calitate, turismul poate fi promovat și poate deveni o reclamă în sine pentru sezonul următor”, este de părere Horia Constantinescu.







Șeful OPC Constanța consideră că turismul românesc are nevoie de o împrospătare și renunțarea la improvizații și dughene. „Nu am reușit să acceptăm ideea că un comerț în dugheană ne asemuiește cu Pakistanul și nicidecum cu o stațiune europeană. Trebuie să înțelegem că manelizarea și dughenizarea excesivă a litoralului nu pot atrage decât o anume categorie de turiști care nu apreciază neapărat eforturile celor care înțeleg să investească și nici nu aduc neapărat venituri mari operatorilor economici, ci, mai mult, fac chiar să coboare oferta din ce în ce mai tare .Turismul românesc are nevoie de o curățare și o scuturare. Pentru acest lucru trebuie să aducem alături primari, trebuie să-i facem să înțeleagă că autorizarea funcționării dughenelor nu va aduce decât distrugerea stațiunilor, să-i facem să înțeleagă pe cei care vor să facă investiții pe litoral că acestea trebuie să fie la nivelul celor care au făcut lucruri frumoase și nu la nivelul celor care doresc să se căpătuiască în două luni de vară cât pentru un an întreg”, susține Horia Constantinescu.







Operatorii economici vor comunicare cu autoritățile

La rândul său, președintele Federației Asociațiilor de Promovare Turistică, Corina Martin, consideră că mobilizarea și stabilirea unei punți de comunicare între agenții economici și autorități ar trebui să se facă mult înainte de debutul sezonului estival. „Așteptăm în fiecare an să vină un ministru al turismului, eventual cu o zi înainte de deschiderea sezonului sau cu două, și abia atunci să ne adunăm cu toții și să ne organizăm. Nu cred că e cazul să mai așteptăm să vină un ministru cu o zi înainte de 1 Mai, ci trebuie să inițiem un demers, pentru o întâlnire mult mai devreme. Suntem la jumătatea lunii martie. Imediat vine Paștele și apoi 1 Mai și nu cred că întâlnirea aceea ar rezolva foarte multe lucruri. Cred că e cazul să ne întâlnim între noi mult mai devreme”, lansează apelul Corina Martin, solicitându-i prefectului județului, Dan Jeacă, să se implice și să-i adune la discuții pe operatorii economici din turismul de pe litoral.







„Nu mai merg pe litoralul românesc pentru că acolo sunt servicii de proastă calitate!”

Șeful OPC Constanța subliniază faptul că atunci când se practică servicii de proastă calitate are de suferit întreg litoralul românesc, nu doar cei care le practică. „Trebuie să înțelegem că turiștii care calcă pragul unor hoteluri jalnice sau au parte de servicii proaste vorbesc despre litoralul românesc și nu se identifică neapărat cu respectivul operator economic. Ei spun că a fost frumos la mare sau nu a fost frumos la mare, că s-au îmbolnăvit la mare și nicidecum la Gigi SRL care avea mâncare stricată. Ei vor spune: «Nu mai merg pe litoralul românesc pentru că acolo serviciile sunt de proastă calitate”» și aduc astfel o pată neagră și pe obrazul celor care înțeleg să desfășoare această activitate la nivelul exigențelor zilelor noastre”, este de părere Horia Constantinescu.