Pregătiri pentru 1 Mai! Hotelierii şi cârciumarii de pe litoral se plâng de lipsa forţei de muncă şi controalele OPC

Pregătiri pentru 1 Mai! Hotelierii și cârciumarii de pe litoral se plâng de lipsa forței de muncă și controalele OPC

Patru zile mai sunt până când litoralul va fi invadat de mii de tineri români și străini dornici de distracție, soare și mare. Dacă vremea va ține cu ei, au toate șansele să facă și plajă. La Mamaia, chiar dacă nu sunt deschise toate terasele și hotelurile, va fi cea mai mare aglomerație căci cluburile au pregătit petreceri de pomină, cu artiști internaționali, iar la festivalul Sunwaves de pe plajă sunt așteptați peste 25.000 de spectatori, din care aproape jumătate străini.Agenții economici de pe litoral s-au întâlnit, ieri, la Constanța, cu reprezentanți ai autorităților locale și cu ministrul Turismului, Bogdan George Trif. Discuțiile au vizat stadiul pregătirilor pentru deschiderea sezonului estival, dar și problemele cu care se confruntă operatorii din turism. Aceștia s-au plâns de lipsa forței de muncă, dar și de controalele Protecției Consumatorilor, care pun într-o lumină proastă întreg turismul din zonă.„Avem o problemă foarte urgentă, care vizează nevoia de cel puțin 5.000 de angajați. Nu mai avem cu cine lucra. Dăm salarii foarte bune, dar chiar și așa nu găsim oameni. De asemenea, considerăm că în ce privește OPC nu trebuie să facem din aceste controale un subiect săptămânal de discuție. Se creează o imagine proastă la nivel general, iar produsul turistic ne aparține tuturor”, a declarat Mohammad Murad, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc.La rândul său, ministrul Turismului a subliniat că trebuie promovate și lucrurile bune.„Nu vrem să se ascundă problemele. Sunt câțiva care nu-și fac treaba, dar se creează o imagine generală proastă. De aceea consider că trebuie promovate și lucrurile bune. Dacă turistul le vede numai pe cele negative ajunge să se întrebe dacă mai merită să bată drumul până aici”, a precizat acesta.Comisarul șef al Protecției Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu, a anunțat că până pe 15 iunie vor fi numeroase acțiuni pe întreg litoralul.„Între 3 mai și 15 iunie, avem în primul rând acțiuni de prevenție, pentru că suntem conștienți că este o perioadă în care turismul nu este de vârf. În plus, am generat un îndrumar de consiliere pentru unitățile de alimentație publică și pentru cele de cazare”, a explicat șeful CJPC Constanța.Mamaia este destinația favorită în această minivacanță, iar autoritățile locale susțin că stațiunea este pregătită să-și întâmpine oaspeții cum se cuvine.„Stațiunea Mamaia este curată, sigură, pregătită să primească oaspeți. Avem un program de evenimente dedicate tuturor turiștilor, dar și constănțenilor. Împreună cu operatorii economici am pus la punct un calendar de evenimente extrem de dinamic, pentru tot sezonul estival. Telegondola funcționează, autobuzele supraetajate vor circula, unitățile de cazare au început să își amenajeze inclusiv locurile de joacă pentru copii și, de asemenea, să nu uităm că Mamaia, spre deosebire de alte stațiuni, are în spate un oraș puternic și frumos așa cum este Constanța.Așteptăm din ce în ce mai mulți turiști, suntem pregătiți, avem salvamari, operatorii economici și-au unit eforturile și au făcut curat, așa că vom avea o vacanță reușită și plină de momente de neuitat. Componenta privată a născut evenimente extraordinare, iar Sunwaves-ul aduce anul acesta peste 20 de mii de turiști, dintre care jumătate din afara țării.Evident că este mult de lucru, dar una peste alta suntem pregătiți, parcă mai pregătiți față de alți ani și trebuie să le mulțumesc tuturor celor care s-au alăturat eforturilor noastre pentru că veți vedea anul acesta o stațiune Mamaia și un oraș Constanța pregătite să își întâmpine turiștii“, a declarat primarul Constanței, Decebal Făgădău.