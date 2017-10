Pregătiri de criză pentru prima zi de şcoală

Pregătiri de criză pentru prima zi de școală

Copiii numără zilele pe degete. AMR-ul până la prima zi de școală îi face nerăbdători pe cei mici, iar părinților le dă fiori. Pregătirile nu sunt încă gata, mai sunt multe cumpărături de făcut, parcă nu se mai termină. Garderobă nouă, uniformă, pantofi, adidași, caiete, penar, manuale, ghiozdan și, neapărat, telefon. Toate sunt indispensabile pentru prima zi de școală sau revenirea la școală, după vacanța cea mare. Luna septembrie este o lună foarte grea pentru părinți. Bugetele familiilor au mult de suferit din cauza pregătirii copiilor pentru școală. Însă, spre deosebire de anul trecut, sumele puse la bătaie sunt mult mai mici. Cumpărăturile nu se mai fac, ca în anii trecuți, în mall sau în marile centre comerciale. Depozitele en-gros sau magazinele cu discount-uri sunt luate cu asalt pentru prețurile mult mai mici decât în maga-zinele din centru. Se renunță la ghiozdanul nou, „că este încă bun cel de anul trecut”, se iau mai puține caiete, stiloul nu mai este din cele scumpe, iar hainele nu mai sunt de firmă. Cu lefurile tăiate sau disponibilizați, constănțenii caută oferte, reduceri, astfel încât să-și poată trimite copiii la școală. Cumpărături en-gros și la reduceri În depozitele en-gros de la marginea orașului, se găsesc caiete la aproape jumătate de preț față de cele din librării sau chiar din supermarket-uri. Caietele de matematică nu costă mai mult de 70 de bani bucata, iar penarele gata echipate sunt între 7 și 12 lei. Și ghiozdanele sunt mult mai ieftine, până în 25 de lei, chiar dacă, uneori, calitatea este îndoielnică. Toate sunt însă în trend, inscripționate cu personajele și artiștii preferați ai generației 2010: Hannah Montana, Ben Ten, Jonas Brothers, Justin Beiber, High-School Musical. Dacă pretențiile sunt mai mari, dar și bugetele permit, cumpărăturile se pot face în cel mai mare mall din oraș. Un rucsac modern, dar nu de firmă, costă aici de la 65 până la 95 de lei, în timp ce unul de firmă ajunge și la 200 de lei. În plus, magazinele, și ele de firmă, sunt ticsite cu produse de îmbrăcăminte și încălțăminte de sezon, potrivite pentru a fi purtate la școală. Treningurile, obligatorii pentru orele de sport, au prețuri de la 100 la 200 de lei, adidașii îi pot costa pe părinți și 200 de lei. Cu tricourile scapă mai ieftin, multe fiind incluse la reduce-rile de vară, cu prețuri de 15-30 de lei. Uniforme de la 30 la 120 de lei Pentru uniforme, părinții trebuie să alerge ceva mai mult, ele fiind disponibile mai ales în magazinele pentru copii sau în supermarket-uri. Prețurile sunt și ele după posibilități. Adică o uniformă mai ieftină, dar din materiale mai slabe calitativ poate costa 30-40 de lei, în timp ce una cusută din materiale mai bune ajunge și la 100-120 de lei. O căma-șă albă, atât pentru fete, cât și pentru băieți, trebuie neapărat inclusă pe lista de cumpărături. Chiar dacă nu face parte din uniformă, sunt numeroase ocazii în care este necesară. Ea ne mai scoate din buzunar între 30 și 70 de lei. Pantofiorii, pentru domnișorici, uf, ce grea alegere, sunt și ei destul de scumpi. Cei din piele ecologică costă 30, 40, chiar 50 de lei, în timp ce cei din piele naturală depășesc la preț 100 de lei. La băieți este mai simplu, nici modelele nu sunt așa de variate. Se poate opta, fie pentru teniși, de maximum 79 de lei, fie pentru clasicul pantof cu șiret de 50-100 de lei, în funcție de material. „Mici“ contribuții financiare la școală Toate aceste cheltuieli sunt suportate de părinți, mulți dintre ei cu salariile diminuate cu un sfert sau chiar disponibilizați. „Este greu, din păcate, facem eforturi mari ca să luăm tot ce le trebuie. Avem doi copii, unul la grădiniță, iar altul trece în clasa a III-a. Le trebuie de toate. Anul acesta am ales să luăm rechizite mai ieftine și mai puține la început. O să mai luăm pe parcurs. Pentru haine și încălțăminte am căutat mai multe la reduceri, oferte sau în magazinele cu discount”, ne-a declarat Ioana Pârvu, în timp ce punea în coș câte trei caiete de matematică și dictando. Iar cheltuielile părinților nu se termină odată cu pregătirea necesarului pentru ghiozdanul micuțului. Primele săptămâni de școală înseamnă și primele ședințe cu părinții, adică „mici” contribuții financiare la fondul clasei și fondul școlii. Nu adunăm totalul, lista cheltuielilor rămâne deschisă, pentru că sigur se vor găsi directori sau profesori care să se plângă de lipsurile din unitatea de învățământ, întinzând o mână către părinți. Aceiași părinți șomeri sau cu lefurile tăiate.