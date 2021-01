Pregătiri de Bobotează. „Apa sfinţită va combate toţi microbii şi ne va ajuta să învingem orice frică”

Cu acest prilej, al Bobotezei, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a declarat că apa sfințită, îmbuteliată în pet-uri le va fi oferită, ca de obicei, credincioșilor, în ziua de miercuri. La Constanţa, tradiționala procesiune de Bobotează, va avea loc de la catedrală până în Portul Tomis, unde, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, va fi oficiată slujba de Sfințire Mare a apei. La sfârșitul acesteia, IPS Teodosie va arunca trei cruci în apele mării, ce simbolizează Arătarea Sfintei Treimi la apa Iordanului. Apoi, după slujba de la Constanța și sfințirea apelor, de la ora 14.00, Arhiepiscopul Tomisului va poposi la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Hârșova (din parcul de la Dunăre). De aici se va pleca în procesiune către malul Dunării Port.













Referitor la crucile ce vor fi aruncate în apă, IPS a precizat că acestea vor fi aruncate în Portul Tomis, pentru că acolo este ușor, nu este pericol, ca la faleză, la Cazino este mai periculos, apa este mult mai adâncă, valurile sunt mai mari. În plus, în zonă este acum șantier, cu renovarea Cazinoului.

Biserica Ortodoxă va prăznui miercuri, 6 ianuarie, botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. Până atunci, oameni cu sufletul mare şi multă credinţă ajută la etichetarea sticlelor ce vor ajunge la populaţie. Chiar dacă ne aflăm, încă, în pandemie, ei şi-au învins orice teamă şi ajută la această operaţiune, aşa cum au făcut-o şi în anii trecuţi. „După cum vedeți, avem măști și credem că Dumnezeu este cu noi și ne va proteja”, a declarat Carmen Vătafu. O altă femeie ne-a mărturisit că vine cu mare drag la Arhiepiscopie în această perioadă şi face acest lucru de 20 de ani. „Deşi anul acesta nu mai sunt atât de mulți voluntari, ne descurcăm, păstrăm distanța între noi. Fiecare face ce are de făcut și vom reuși să etichetăm toate sticlele”, a precizat, la rândul său, Georgiana Lascu.Slujba de Sfințire Mare a Apei va fi oficiată la ponton, apoi ierarhul va arunca trei cruci în apa Dunării, ce vor fi recuperate de către tinerii curajoși. Mai târziu, de la ora 14.45, el va oficia slujba de Sfințire Mare a apei la debarcaderul din localitatea Ovidiu, iar de la ora 17.00, IPS Teodosie va oficia slujba Vecerniei la biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din Techirghiol.Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie a precizat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă că sărbătorile trebuie să învingă pandemia. „Dacă ne ascundem de sărbători, înseamnă că vrem să fim biruiţi de boală. Am pregătit, ca în fiecare an, Boboteaza. Vom face procesiunea în portul Tomis, unde oamenii nu vor sta înghesuiţi, iar Poliţia şi Jandarmeria se vor afla printre credincioşi, pentru ca ei să respecte distanţarea socială. În ceea ce priveşte slujbele, acestea nu se schimbă în pandemie, ci rămân aceleaşi. Ba chiar, ar trebui să înmulţim slujbele în această perioadă. În ajunul Bobotezei, vom începe slujba Sfintei Liturghii la ora 5.15, la 7.15 vom fi afară, la sfinţirea apei, iar la ora 8.00 începem îmbutelierea sticlelor, urmând ca acestea să le fie împărţite oamenilor în data de 6 ianuarie. Sperăm că aceasta va fi o sărbătoare importantă pentru toţi, şi, luând apa sfinţită să se lumineze şi sufletele noastre. Această apă sfinţită va combate şi bolile, toţi microbii, ne va înfrăţi mai mult, ne va ajuta să învingem orice frică, pentru că frica aduce boală. Nu mai fiți stăpâniți de frică, ci de entuziasm! Omul care are entuziasm și crede, se roagă, nici boala nu se apropie de el, căci Dumnezeu biruiește și bolile, și pe cel viclean, și dușmănia dintre noi, El o biruiește. Sărbătoarea Bobotezei este sărbătoarea darurilor, care vine de sus, din cer, deci nu avem motive să anulăm o sărbătoare”, a mai spus IPS Teodosie.