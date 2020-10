Prefectul George Niculescu a tras linie. „Am avut un sezon estival extrem de complicat”

Transmiţând raportul pentru această vară, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, Cristina Schipor, a subliniat faptul că perioada estivală a fost depăşită fără instituirea de focare COVID-19 în rândul operatorilor economici hotelieri şi din alimentaţia publică. De asemenea, directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa, Simona Basalic, a transmis faptul că, de-a lungul sezonului estival, nu au fost înregistrate cazuri de toxiinfecţie alimentară în nicio staţiune de pe litoral. „Este primul an, din 2004 până în prezent, în care nu avem niciun caz de toxiinfecţie alimentară pe litoral, pe parcursul sezonului estival”, a evidenţiat şi prefectul George Niculescu.



Mai puţine intervenţii de salvare, mai multe pentru ordinea publică





Şi, chiar dacă echipele de salvatori au fost prezente permanent la datorie, 2020 a fost şi anul în care au fost mult mai puţine intervenţii decât în anii anteriori. Din analiza făcută de comandantul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, col. Daniel Popa, numărul de intervenţii a scăzut cu aproape un sfert, în această vară, faţă de 2019, de la 5.106 la 3.600, iar numărul total de kilometri parcurşi de ambulanţele SMURD a fost cu 10.000 mai mic decât în 2019, de la 33.000 la 23.000 de km.





Dacă pentru echipele ISU a fost un sezon mai uşor, pentru poliţişti şi forţele de ordine a fost o vară dificilă, cu foarte multe controale şi intervenţii, menite, în principal, să asigure un climat în care să fie respectate normele sanitare şi să fie prevenită răspândirea infecţiei cu noul coronavirus.





„Principalele activităţi care au fost desfăşurate, în perioada sezonului estival, au fost în domeniul de ordine publică, siguranţă rutieră, investigaţii criminale, investigarea criminalităţii economice şi prevenirea criminalităţii. Colegii mei au intervenit la peste 3.200 de apeluri la numărul de urgenţă 112 şi la peste 400 de stări conflictuale”, a precizat inspectorul şef împuternicit al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, Constantin Adrian Glugă.





„Am avut un sezon estival extrem de complicat, în care am avut parte de o atenţie naţională. Orice acţiune a noastră a fost atent monitorizată. Am sărit din starea de urgenţă în sezonul estival. Am ratat minivacanţa de 1 Mai. Am început sezonul estival într-un mod atipic, am avut numeroase întâlniri cu instituţii, cu agenţii economici, am făcut în nenumărate rânduri apeluri la responsabilitate, am reuşit să ţinem cazurile de infectări la un nivel mic. Însă vreau să cred că nu doar amenzile care au fost aplicate au făcut ca litoralul să nu devină un focar de COVID-19 şi că oamenii au înţeles situaţia, la momentul respectiv şi o înţeleg şi acum”, a declarat prefectul judeţului Constanţa, George Niculescu.