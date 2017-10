Precizare

Ştire online publicată Miercuri, 22 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În urma articolului publicat în cotidianul „Cuget liber”, luni 30 martie 2009, cu titlul „Președintele unei asociații de proprietari, acuzat că umflă locatarilor factura la întreținere”, Marcel Dragu, președintele de asociație acuzat, precizează că nu cunoaște personal reclamanta, ci doar din acte. El mai spune că apartamentul cu pricina face obiectul unei moșteniri în indiviziune, pentru care nu au fost întocmite actele necesare, locuința nefiind într-adevăr locuită. Referitor la acuzația pe care i-o aduce reclamanta, că plătește fără să consume, Marcel Dragu explică faptul că diferența dintre suma citirilor pe apometrele individuale și citirea de la branșament se recuperează printr-o metodă aprobată de adunarea generală. Astfel că, în ipostaza unui consum zero, au fost și vor mai fi trecuți cu partea respectivă din diferență. „Avem repartitoare de costuri și repartiția cheltuielilor pentru încălzire se face conform listei prezentate de SC Elsaco Brunato SRL, cu care avem contract de service. La acest apartament, cu regularitate nimeni nu depune la asociație indexurile nici la apă, nici la căldură”, precizează președintele. Din cei 170 lei acuzați, energia termică pentru încălzire reprezintă 82,78 lei, apa potabilă - 14,94 lei, energia termică pentru încălzirea apei calde - 2,46 lei, tot dintr-o diferență de consum raportată în apartamente și branșament. 67 de lei au fost cheltuieli comune pentru un tub colector de gunoi deteriorat, următoarea pentru repararea ușii de la intrare-geam spart, panouri înlocuite, sumă recuperată egal pe apartamente, conform prevederii din acordul de asociere și conform hotărârii adunării generale. Reclamanta acuza președintele de asociație că încasează venituri din reclamele de pe bloc și nu i se pare normal să plătească pierderi, dacă nu stă nimeni în apartament. Potrivit lui Dragu, din veniturile obținute a făcut îmbunătățiri de confort, a reparat acoperișul, a pus termopane, a văruit, a reparat lifturi etc.: „Toate cheltuielile respective, acoperite din venituri sau de către proprietari, se fac și se recuperează numai cu hotărârea comitetului executiv, menționată în procese verbale semnate de participanți sau conform planului de lucrări și îmbună-tățiri, aprobat de adunarea generală. Să nu vă mire că veți mai primi o reclamație! Acest apartament a fost închiriat, nu ni s-a adus la cunoștință, nu ni s-a prezentat un contract de închiriere, probabil că nici nu există, nu ni s-au prezentat nici luna aceasta indexurile, iar la mutarea mobilei chiriașului, manipulanții ne-au distrus amortizorul de la ușa de la intrare. Conform unui act de constatare, va trebui să-i imputăm costul amortizorului înlocuit, 120 lei”. Privitor la Ziadim Ferid, debranșat ilegal, fără aprobarea adunării generale și fără actele prevăzute de legislație, amintit în articol, el suportă lunar costul obligațiilor pentru pierderi și încălzirea părților comune. „Eu nu pot experimenta soluții, sunt obligat să respect mai mult ca oricine legislația și, dacă pe parcurs apar și nemulțumiți, este pentru că nu înțeleg ce li se întâmplă și fiecare are legea lui”, mai spune Dragu.