Precipitaţiile mixte şi poleiul au pus, din nou, stăpânire pe Dobrogea

Precipitațiile mixte și poleiul au pus, din nou, stăpânire pe Dobrogea

Iarna se joacă cu noi în continuare. După un week-end cu soare, temperaturi ridicate și doar puțin vânticel, ne-a luat în plin luni de dimineață cu ploi, care, peste zi, s-au transformat, în cea mai mare parte a județului, în ninsoare în toată regula. Nici temperaturile nu au fost prea generoase, cele două grade cu plus de la prima oră dispărând, după prânz, în 0 grade și chiar -1, -2 grade Celsius. Vântul a suflat și el cu putere, crescând riscul de formare a poleiului. Și pentru zilele următoare se anunță vreme asemănătoare, precipitațiile vor fi ceva mai slabe, dar în continuare mixte. Temperaturile vor fi scăzute, negative, favorizând apariția poleiului. Astăzi, minima prognozată de meteorologi în județul nostru este de 1 grad Celsius, la Constanța și Mangalia, și maxima de +3 grade Celsius, la Adamclisi și Cernavodă. În cursul zilei de ieri, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a ridicat avertizarea Cod galben de inundații, valabilă și pentru râurile din județul Constanța. Nivelul râului Casimcea care, sâmbătă, a pus în pericol aproape 50 de gospodării din satele Casian și Palazu Mic, în comunele Grădina și Mihail Kogălniceanu, a scăzut în cursul zilei de duminică, 14 februarie. „La noi mai mult a nins. Din fericire, nivelul apei nu a mai crescut și nu a mai existat niciun pericol de inundații în zonă. Situația la noi este caldă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Valer Iosif Mureșan. Nici la Murflatar nu s-au înregistrat probleme, știindu-se faptul că, de regulă, acolo erau probleme din cauza lipsei canalizării în unele zone ale orașului. „Încă de dimineață, am dispus curățarea tuturor gurilor de scurgere în întreaga localitate și monitorizarea zonelor cu risc, dar nu am avut necazuri”, a precizat primarul Gheorghe Cojocaru. Peste 26 de intervenții RAJA în Constanța Ceva mai gravă a fost situația în municipiul Constanța, unde echipele de intervenție RAJA au fost solicitate în mai multe cartiere. „În cursul zilei de luni, 15 februarie, în urma ploilor, la dispeceratul societății s-au primit peste 26 de reclamații, venite de la diferiți abonați din cartierele Palas, pe strada Munții Tatra, Tomis Nord, pe strada Tulcei, Poarta 6, pe strada Arcașului și Brizei, dar și din zona centrală, pe străzile Venus și Călugăreni, zona Flămânda și zona stadionului, cu străzile Ion Rațiu, Ion Adam, Petru Vulcan. Cele mai multe intervenții au vizat deblocarea grătarelor pluviale stradale, din zonele amintite mai sus, de diverse mizerii și resturi menajere, antrenate de apele pluviale în căminele de canalizare. Până la ora actuală nu s-au înregistrat probleme deosebite la sistemul de preluare a apelor pluviale, iar reprezentanții societății au răspuns cu promptitudine la toate solicitările primite”, a explicat purtătorul de cuvânt al S.C. RAJA S.A., Irina Oprea. Reprezentanții RAJA fac apel către toți abonații care înregistrează probleme la sistemul de alimentare cu apă potabilă și canalizare, să sesizeze imediat toate avariile apărute, la dispeceratul societății, la numărul de telefon: 0241.66.44.44, pentru remedierea acestor situații într-un timp cât mai scurt.