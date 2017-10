Prea săraci ca să-şi crească copiii

Prea săraci ca să-și crească copiii

Un copil care vine pe lume într-o familie sărmană nu are nicio vină și totuși va suferi încă din prima zi, din cauza acestei crude realități. Părinții, prea săraci pentru a avea grijă de un prunc, cred că, dacă îl vor iubi suficient de mult, acesta nu va simți lipsurile. Și poate că în primele luni de viață așa și este, dar, ulterior, sigur îi va fi greu. Așa se face că mulți copii ajung să fie separați de părinții lor tocmai din cauza sărăciei. Ei nu sunt abandonați, dar sunt luați în grija statului sau a altor persoane pentru ca să le fie mai bine.Numărul părinților care solicită instituționalizarea copiilor a crescut semnificativ în ultimii ani. Principalul motiv este sărăcia. Familiile vulnerabile sau în situație de criză se declară învinse în lupta cu neajunsurile și cer, pentru o perioadă, ca micuții lor să fie îngrijiți de altcineva. Mulți părinți văd măsura ca fiind una temporară, până când reușesc să se mai pună pe picioare și să își ia copiii înapoi acasă. Deși separarea poate fi destul de traumatizantă pentru copil, este întot-deauna făcută în interesul lui.„În anul 2012, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a înregistrat 1.236 de cazuri de separe a copiilor de părinți, din cauza sărăciei. 665 din copiii respectivi sunt acum în grija unor rude, 185 în grija altor familii sau persoane, 96 se află la asistent maternal angajat și 290 sunt în centre de plasament”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanța, Roxana Onea. 84 de copii au ajuns în această situație din cauza decesului părinților.Cele mai multe cazuri provin din mediul rural. Sunt familii amărâte, care nu au rude, nu au pământ pe care să-l muncească, nu au animale în bătătură și nici nu găsesc de muncă. Unele renunță doar la un singur copil, altele la toți. Autoritățile susțin că a crescut simțitor numărul acestor cazuri în ultima perioadă, în unele zone chiar și cu 30%.Un copil din patru, sub pragul sărăcieiSituația este și mai gravă însă decât o spun statisticile autorităților. Mai mult de un sfert dintre copiii din România trăiesc sub pragul sărăciei, se arată într-un studiu al organizației UNICEF, despre amploarea sărăciei în rândul copiilor. Potrivit raportului UNICEF, un copil din patru din România se află într-o familie care trăiește sub pragul național al sărăciei, respectiv 25,5% din numărul total de copii de pe teritoriul țării noastre.