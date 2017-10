Prăjiturile "de casă" din supermarketuri, pline de substanţe chimice

Prăjiturile "de casă" din supermarketuri, pline de substanțe chimice

În ziua de astăzi, mulți dintre noi nu mai avem timp prea mult pentru stat în bucătărie, gătit și făcut prăjituri. Așa se face că, atunci când ne e poftă de ceva dulce, ajungem să cumpărăm tot felul de prăjituri din supermarketuri, magazine sau cofetării. Câți dintre noi citim ce scrie pe etichetele acestora? Mai mult decât atât, câți înțelegem denumirile alese de producători pentruk a ne induce în eroare sau - și mai grav - câte alte ingrediente sunt ascunse în conținut și nedeclarate?Am dat o raită prin supermarketuri și am avut curiozitatea să citim câteva etichete, care ne-au îngrozit. Am aflat astfel că fragedele cornulețe sunt pline de fructoză, zaharoză, pirofosfat acid de sodiu, tortul cu nuci are doar 5 la sută nucă, iar ștrudelele sunt făcute cu grăsimi vegetale hidrogenate, fără urmă de unt sau ouă.Minibrioșele ambalate sunt gustarea preferată de copii, la școală, dar, oricât ar fi de dificil, ar fi mai bine să le facem în casă. Cele din comerț au ca ingrediente făină albă de grâu, cremă de vanilie (zahăr, sirop de glucoză, apă, grăsimi vegetale rafinate, lapte praf degresat, amidon de orez, gălbenuș de ou, alcool etilic, stabilizatori: pectină, alginat de sodiu, conservant: sorbat de potasiu, arome), apă, grăsimi vegetale, nehidrogenate, zahăr tos, drojdie naturală, ouă, zahăr invertit, unt, emulgatori: mono și digliceride ale acizilor grași, lecitină de soia, drojdie comprimată, sare iodată, lapte praf, arome.Tort cu nuci… fără nuci Ștrudelul foietaj are o listă mai scurtă de ingrediente, dar ce țin mai mult de un laborator de chimie decât de unul de patiserie. Ele conțin făină albă de grâu, grăsimi vegetale nehidrogenate, umplutură mere 31 la sută (sirop zahăr invertit, zaharoză, măr 38 la sută), concentrat de suc de lămâie, agent de întărire: pectină, regulator de aciditate: acid citric, arome, apă, zahăr, gluten vital, sare iodată.Dacă visați la un tort cu nuci, mai bine vi-l faceți singuri acasă, mai ales că internetul este plin de rețete. Torturile din comerț au doar ușoare urme de nuci și multe chimi-cale. Iată lista completă de pe un sortiment care se găsește în toate magazinele din Constanța: cremă de ciocolată 55 la sută (sirop de glucoză, apă, dextroză, ciocolată 8 la sută, grăsimi vegetale, lapte praf degresat 2 la sută, zahăr, rom, cacao degresată, arome, stabilizatori: pectină, alginat de sodiu, conservant: sorbat de potasiu), ouă, zahăr, nucă 5 la sută, făină albă de grâu, cacao, emulgatori: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri și propilenglicol, apă, arome, conservant: sorbat de potasiu.Atâta vreme cât substanțele chimice nu depășesc limitele legale impuse, producătorii le pot folosi fără grijă. Dar cine știe cu adevărat cât din conținutul etichetei este real și, mai ales, cât din conținutul prăjiturii mai aduce cu rețetele originale de odinioară.Tone de mâncare confiscate și distruse În altă ordine de idei, inspectorii sanitari veterinari verifică în permanență pro-ducătorii, dar și magazinele alimentare și unitățile de alimentație publică. În numai o săptămână, au fost controlate 177 de obiective, inclusiv supermarketuri, măcelării, carmangerii, laboratoare de cofetărie și patiserie.„În urma controalelor, s-au constatat neconformități cu privire la condiții necorespunzătoare de igienă a spațiului de prelucrare și depozitare, a utilajelor și ustensilelor de lucru, etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare. Pentru abaterile de la legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale, în valoare totală 3.600 lei”, explică directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare Constanța, dr. Geronimo Brănescu.Potrivit acestuia, au fost confiscate și retrase de la vânzare peste 7.100 de kilograme de carne și produse din carne, aproape 2.000 de kilograme de lapte și produse lactate și peste 1.100 de kilograme de pește și produse din pește. Valoarea acestora este în cuantum de 97.015 lei. „Produsele confiscate au fost dirijate către unități de neutralizare a subproduselor de origine animală și a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman și distruse prin incinerare”, a completat șeful DSV Constanța.