Poveştile de succes ale femeilor-antreprenor din România

Poveștile de succes ale femeilor-antreprenor din România

Elite Business Women a pornit, inițial, ca un mic grup de femei care discutau în mediul online despre importanța antreprenoriatului feminin în societatea modernă, iar în câțiva ani această idee s-a transformat în cea mai mare companie de educație antreprenorială feminină din România, depășind 8.000 de membre și granițele țării. În prezent, județul Constanța este reprezentat de zeci de membre, femei de afaceri cu renume național și chiar internațional.Întreaga strategie a fost foarte bine pusă la punct de antreprenoarea Bianca Tudor, care, la doar 22 de ani, și-a descoperit aptitudinile manageriale în proiecte internaționale și a dorit să dea o voce puternică, încredere și curaj și altor femei care au abilități antreprenoriale și vor să pătrundă în lumea afacerilor.La ora actuală, ELITE Business Women organizează conferințe și cursuri de training în domeniul antreprenoriatului, în țară și în străinătate, iar de un an compania ajută alte firme conduse de românce să își extindă afacerea în Europa, prin evenimente de networking organizate în Portugalia, Belgia, Italia și Marea Britanie.„Totul a pornit de la discuții cu patos, pe care le purtam acum mulți ani cu femei la început de carieră, care își doreau să pună bazele propriei afaceri și îmi cereau sfaturi cum să procedeze, de unde să pornească. La vremea respectivă nu aveam în minte cifre, despre cât de mare sau mică este inițiativa, dar tot mai multe doamne îmi cereau sfaturi și ne-am unit într-o comunitate. Acel mic bulgăre de zăpadă s-a rostogolit și am fost nevoită să îmi înregistrez personalitate juridică pentru a crea conferințe, evenimente de networking, programe de promovare și dezvoltare a afacerilor, pe care deja clienții mei le solicitau. În cadrul acestor conferințe am fost martora evoluției unor companii conduse de femei care, la ora actuală, sunt lideri de piață. Credeam că am ajuns la cel mai înalt nivel, însă acela era doar începutul, pentru că nevoile și dorințele companiilor erau tot mai mari, iar eu trebuia să țin pasul cu clienții mei, nu mai eram locomotiva proiectului. În 2015 am făcut un pas uriaș, a fost un act de curaj, viziune și chiar poate nebunie, dar am provocat companiile românești să ia în calcul conceptul de «internaționalizare», subiect care nici măcar nu era o prioritate pe agenda Ministerului Economiei. Am concretizat acele acțiuni, reușind să dăm o «voce europeană» companiilor curajoase conduse de românce. La ora actuală, am stabilit parteneriate puternice în Londra, Lisabona, Bruxelles și Roma, dar în anii următori vizăm tot mai multe țări din Europa și de peste Ocean”, declară Bianca Tudor, fondatorul Elite Business Women - cea mai mare companie de antreprenoriat feminin din România.O gală pentru toate femeileElite Business Women va organiza, vineri, 9 martie 2018, la București, a doua ediție a Galei Elite Woman Nominee, prin intermediul căreia vor fi nominalizate și premiate cele mai performante afaceri din România conduse de femei. În același timp, în cadrul Galei, participanții vor dezbate un fenomen din cauza căruia România a ajuns pe locul al treilea în Europa, și anume obezitatea infantilă. Doctorul nutriționist Florin Ioan Bălănică și Cristiana Dima, președintele Asociație Commit 2 Evolution, vor trece în revistă principalele cauze ale obezității la copii și vor prezenta metodele prin care putem combate acest îngrijorător fenomen.