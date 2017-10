Poveştile cutremurătoare ale copiilor abandonaţi

Poveștile cutremurătoare ale copiilor abandonați

Județul Constanța este pe primul loc în topul copiilor cu risc de abandon în unitățile medicale. Poveștile tulburătoare ale acestor copii părăsiți încă de la naștere în maternitate sunt cu greu explicate chiar și de specialiști. Cutremurător este și faptul că, pentru a „scăpa” de copii, multe dintre mamele care aleg să îi abandoneze le dau medicilor adrese false sau numere de telefon greșite.Numai de la începutul acestui an, zece copii au fost părăsiți fie de la naștere, fie din cauza unor probleme medicale în maternitatea Spitalului Județean Constanța sau pe secția de pediatrie. Medicii spun că, odată ce realizează că mamele refuză ca la externare să își ducă bebelușii în sânul familiei, sunt nevoiți să le poarte de grijă până când Direcția pentru Protecția Copilului îi preia. „În fiecare an, înregistrăm o rată a abandonului din ce în ce mai mare și nu putem face decât să încercăm, prin toate mijloacele de comunicare, să le facem pe mame să înțeleagă ce impact vor avea deciziile lor asupra celor mici. Pe lângă copiii abandonați la naștere, avem și mulți copii care sunt aduși pe secția de pediatrie atunci când au probleme de sănătate, iar mame-le nu îi mai caută. În ambele cazuri, asistența socială din cadrul instituției încearcă să le facă să se răzgândească, însă de cele mai multe ori fără rezultat”, a declarat dr. Cristina Mihai, șefa secției de pediatrie a Spitalului Județean Constanța.Adopțiile, îngreunate de lege În 2013, au fost 273 de copii cu risc de abandon. Unii au fost reintegrați în familii, iar alți 38 au fost părăsiți, în ciuda eforturilor instituțiilor locale pentru protecția copiilor de a le face familiile să se răzgândească. Aceștia spun însă că în sistem există mari probleme care „prelungesc” suferința copiilor până să ajungă să fie adoptați. „Dacă pentru acești copii singura șansă este de a fi preluați de asistenții maternali sau de a fi adoptați, iată că sistemul nu vine să simplifice lucrurile. Ei își dau demisia pe capete, pentru că au salarii foarte mici în comparație cu responsabilitățile uriașe pe care le au. De asemenea, au apărut unele modificări legislative care au îngreunat procedura de adopție, în loc să o simplifice”, a declarat Roxana Onea, purtător de cuvânt al Direcției pentru Protecția Copilului Constanța.„Mamele vin cu pretextul că nu îi pot îngriji“ Potrivit protocolului medical, specialiștii din cadrul celor două secții din cadrul spitalului susțin că nu pot refuza găzduirea copiilor și nici tratarea lor, chiar dacă familia nu îi mai vrea. „Pentru acele situații în care vin, îi internează și se fac nevăzute, dacă sunt contactate să vină după copii, mamele vin cu pretextul că nu îi pot în-griji și că preferă ca cei mici să beneficieze măcar de o masă caldă și de un pat curat. Am înregistrat însă și situații în care, pentru că părinții nu erau de găsit, nu am putut face inter-venții chirurgicale pentru cei care aveau nevoie”, susține dr. Cătălin Grasa, directorul de cercetare medicală al Spitalului Județean Constanța.