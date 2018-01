Poveşti triste ale copiilor abuzaţi care sună la Telefonul Copiilor: "Tata dă în mine cu ce apucă!"

Povești triste ale copiilor abuzați care sună la Telefonul Copiilor: "Tata dă în mine cu ce apucă!"

„Tata vine de la serviciu noaptea și mă pune să îi arăt ce am făcut la școală și dacă mi-am făcut temele. Uneori greșesc și atunci se enervează și mă bate. Dă în mine cu ce apucă. Aseară mi-a dat cu piciorul și am simțit să mi s-a oprit respirația de durere. Nu am voie să plâng, pentru că spune că trebuie să fiu bărbat, dar tot îmi vin lacrimi și nu știu ce să fac cu ele. Acum am o vânătaie mare pe picior. Mama a spus că o să îmi treacă până mă însor.”Aceasta este povestea tristă spusă de un băiețel de nouă ani din Constanța, la Telefonul Copilului. Micuțul a simțit nevoia să se destăinuie, dar nu se așteaptă ca tatăl lui să se schimbe. Pare resemnat și hotărât să facă tot posibilul să nu îl mai supere. Ca el, mai sunt mulți, prea mulți copii care trăiesc astfel de drame.Constanța este unul din județele cu cele mai multe cazuri de abuz asupra copiilor raportate la Telefonul Copilului. Cei mai mulți simțeau nevoia să-și împărțășească necazurile de acasă, fie că se considerau neglijați, fie că vreunul dintre părinți, o rudă sau un prieten i-a agresat fizic, verbal sau psihic. Cu toții au primit consiliere de la voluntari și au fost sfătuiți să ia legătura cu apropiați de-ai lor și să povestească ceea ce li se întâmplă, pentru a putea primi ajutor.„Numărul cazurilor de abuz înregistrate la Telefonul Copilului au crescut constant, iar acest lucru nu face decât să oglindească problemele în continuă creștere în societatea românească. Faptul că din ce în ce mai multe persoane au încredere să apeleze la 116111 și să raporteze abuzuri asupra copiilor este de bun augur și semnifică faptul că mentalitățile s-au schimbat și că nu mai trăim aceeași resemnare în fața suferinței, mai ales din partea copiilor. Din păcate, mai sunt multe de făcut în ceea ce privește modalitățile de aplicare a legislației în această privință. Abuzurile la adresa oricărei persoane, copil sau nu, ar trebui să se lovească de toleranță zero”, este de părere Cătălina Surcel, directorul executiv al Asociației Telefonul Copilului.Și neglijența este un abuz!În continuare, principala formă de abuz sesizată este molestarea fizică, urmată de abuzul emoțional și neglijarea. Cele mai multe cazuri de abuz se petrec, din păcate, în familie, și doar în jur de 5% în mediul școlar. Agresorii copiilor, identificați după poveștile înregistrate de consilierii de la telefon, sunt, de cele mai multe ori, părinții sau unul dintre părinți. Iar aproape toți copiii care au sunat provin din familii cu ambii părinți. Consilierii au observat că aceștia simt sentimente de apăsare, frustrare sau depresie, frică sau anxietate, tristețe sau singurătate și foarte puțini furie sau panică.Interesant este că, mai mult de jumătate din cei care aleg să se confeseze la Telefonul Copilului provin din mediul urban, dintr-un oraș destul de dezvoltat. În ceea ce privește repartizarea pe județe, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în județele Vrancea, Constanța, Teleorman, Neamț, București (sector 5), Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Olt.v v v116111 este linia europeană de asistență pentru copii, gestionată în România de Asociația Telefonul Copilului. Șapte zile din șapte, între orele 8.00 și 00.00, consilierii asociației răspund apelurilor copiilor și părinților la 116111. Apelul este gratuit.