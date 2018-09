Poveşti incredibile din Secţia de Neonatologie a Spitalului Judeţean Constanţa. "Nu îmi ajunge toată viaţa să vă mulţumesc!"

Povești incredibile din Secția de Neonatologie a Spitalului Județean Constanța. "Nu îmi ajunge toată viața să vă mulțumesc!"

În toiul nopții, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța ajunge o tânără îmbrăcată în mireasă, însărcinată în 27 de săptămâni. Iată ce povestește astăzi Ana M., mireasa care a născut chiar în noaptea nunții: „Spun că mi-a fost salvată nunta de către formație, deoarece la ora 1.30 eu am părăsit propria nuntă. Am ajuns în urgența Spitalului Județean Constanța cu hemoragie masivă, în pericol de moarte atât eu, cât și copilul meu. Aici începe altă poveste... am descoperit oameni minunați... puțin spus oameni... adevărați îngeri și profesioniști. La ora 1.32 ajunsă în urgență, la ora 1.48 născusem deja o minune de băiețel. Oameni pricepuți, oameni care își iubesc meseria, oameni care nu cer bani, oameni interesați de viața pacientului, oameni... pur și simplu OAMENI! Nu îmi ajunge o viață întreagă să le mulțumesc și să le ofer recunoștința mea, doamnelor doctor care m-au operat, dr. Georgiana Duță, dr. Anca Tureac, doamnelor doctor care mi-au îngrijit și îmi îngrijesc copilul încă de la naștere... dr. Monica Surdu, dr. Livia Frățiman, dr. Ioana Arnăutu. N-o să uit să amintesc și asistentele medicale, care s-au comportat exemplar, și nu doar cu mine, un caz care ar putea impresiona (căci nu le e dat zilnic să primească în urgență femei îmbrăcate în rochie de mireasă)... Există oameni minunați în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Nu îmi ajunge toată viața să vă mulțumesc că mi-ați salvat viața mie și copilului meu! Cu cea mai mare sinceritate și cu cel mai mare respect, vă iubesc!”.Secție renovată de… oameniAstfel de povești, neștiute de mulți dintre noi, astfel de minuni se petrec zilnic la Secția de Neonatologie a Spitalului Județean Constanța. Acolo fiecare oră este o luptă pentru supraviețuire. Cadrele medicale enumerate de Ana fac zilnic eforturi pentru a salva prematuri, bebeluși cât un cozonac, și de a-i reda părinților lor, pentru a-i duce acasă. Și doar cine a avut norocul să nu ajungă în acea secție nu știe ce înseamnă de fapt „eforturi”. Căci secția nu a mai fost renovată de ani de zile și abia de curând a intrat în reabilitare, după ce Asociația „Dăruiește Aripi” a pornit un proiect cu bani din sponsorizări și donații.„La Secția de Neonatologie, aproape întotdeauna viața bate filmul. Astfel de cazuri sunt motivul pentru care noi mergem mai departe cu proiectele noastre. Iată de ce este prioritar să avem o secție performantă de Terapie Intensivă la Constanța”, spun reprezentanții „Dăruiește Aripi”.Secția de Terapie Intensivă este singura care deservește tot sud-estul țării.„Constanța are cea mai ridicată rată de mortalitate infantilă din România, iar țara noastră este, din păcate, în fruntea topului pe Europa. 90 la sută din bebelușii care pleacă la București ar putea fi tratați aici dacă ar exista o structură modernă. Tocmai de aceea am demarat modernizarea secției, pe care dorim să o transformăm într-o facilitate modernă și performantă”, explică Alina Pătrăhău, președintele Asociației „Dăruiește Aripi”.De numele celor de la „Dăruiește Aripi” se leagă și nașterea Centrului medical Focus din cadrul Spitalului Județean Constanța, pentru tratarea, monitorizarea și susținerea copiilor cu boli onco-hematolofige și reumatologice.Lucrările sunt în toi și destul de avansate.„Vara aceasta a fost dedicată punerii la punct a tuturor detaliilor ce preced «trecerea pe curat a secției de nou-născuți», așa cum spune Florin, inginerul nostru. Au avut loc numeroase întâlniri între șeful de șantier, arhitecți, medici și DSP, vizite la pompieri, departamentele de urbanism din primărie, RAJA etc.”, mai spune Alina.Cum putem ajuta și noiOricine dorește să sprijine renovarea secției de prematuri a Spitalului Județean poate face donații sau poate redirecționa 2 la sută din impozitul pe venit ori 20 la sută din impozitul pe profit. Iar, pentru donații directe, în lei sau în euro, sunt disponibile conturile Asociației Dăruiește Aripi (RO70BTRLRONCRT0207503901 - cont lei, RO20BTRLEURCRT0207503901 - cont euro) și ale Asociației „Inima Copiilor” (RO96BUCU046333852511RO01 - cont lei, RO53BUCU046333852511EU01 - cont euro).