Poveşti dramatice de viaţă! "Sunt momente când simţi că nu mai poţi..."

Povești dramatice de viață! "Sunt momente când simți că nu mai poți..."

Ema este un miracol și în secția de terapie intensivă se petrec, zilnic, miracole. Însă bebelușii aceștia speciali nu au nevoie numai de miracole, ci de condiții moderne de tratament, de aparatură și tehnologie nouă, care poate face diferența între viață și moarte.Din păcate, secția de prematuri a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța nu le poate oferi aproape nimic din toate acestea. Practic, secția a rămas aproape la fel ca în anul 1968, când a fost construită. S-au făcut unele mici renovări și lucrări curente, de-a lungul anilor, însă mare parte din mobilier are zeci de ani. Pereții sunt jupuiți, tavanele sunt scorojite, băile sunt ruginite, aproape că nu se poate vorbi de un mediu steril. La terapie intensivă au fost făcute unele investiții, au fost aduse câteva aparate noi, majoritatea donate, dar sunt insuficiente și deja unele depășite.„Constanța are cea mai ridicată rată de mortalitate infantilă din România, iar țara noastră este, din păcate, în fruntea topului pe Europa. Mai mult decât atât, această secție este singura care deservește tot sud-estul țării. Medicii sunt minunați, fac eforturi, dar nu au cu ce. 90 la sută din bebelușii care pleacă la București ar putea fi tratați aici dacă ar exista o structură modernă. Tocmai de aceea am demarat o campanie de strângere de fonduri pentru modernizarea secției, pe care dorim să o transformăm într-o facilitate modernă și performantă”, ne-a explicat Alina Vasea, președintele Asociației „Dăruiește Aripi”.De numele celor de la „Dăruiește Aripi” se leagă și nașterea Centrului medical Focus din cadrul Spitalului Județean Constanța, pentru tratarea, monitorizarea și susținerea copiilor cu boli onco-hematolofige și reumatologice.Proiectul de renovare a secției de terapie intensivă și neonatologie a apărut în urma unei povești triste, când mama unor gemeni a cerut ajutorul asociației pentru salvarea bebelușilor și transportul lor la București, unde ar fi avut o șansă. Din păcate, nu era loc pentru ei nici în Capitală, iar în ciuda eforturilor medicilor de aici, unul dintre frați a murit.„În secția de la Constanța, sunt tratați anual 1.000 de copiii cu probleme medicale grave sau prematuri. Spațiile existente sunt insuficiente și improprii, pe holuri și în sala de nașteri sunt înghesuite incubatoare. 50 dintre copiii internați aici în 2014, de exemplu, au murit înainte de a împlini o lună. Pentru renovarea secției, sunt necesari aproximativ 1,3 milioane de euro. Avem alături Fundația Vodafone, Asociația Inima Copiilor, însă e binevenit orice ajutor. Medicina a ajuns la un nivel în care foarte mulți copii prematuri pot fi salvați”, a mai spus Alina Vasea.Primii pași au fost deja făcuți, s-au demarat procedurile de autorizare, s-a realizat proiectul și în aproximativ o lună vor începe lucrările.„Vom reconstrui secția: va fi modernă, mare, cu locuri suficiente, 20 la terapie intensivă și 8 - 10 locuri pentru prematuri. Copiii vor fi îngrijiți în încăperi individuale, sterile, sigure și prietenoase. Sistemul performant de climatizare și tratare a aerului va asigura sterilitatea necesară. Părinții vor putea fi alături de cei mici cât timp vor dori, având intimitatea și liniștea necesare și spații speciale destinate lor, plăcute și prietenoase. Documentele medicale vor fi stocate electronic și sistemul de telemedicină va asigura conectarea permanentă a medicilor cu pacienții din secție, dar și posibilitatea conectării cu colegi specialiști din orice colț al lumii. Vrem să facem la Constanța a doua cea mai modernă secție de nou născuți din Europa, după cea de la «Marie Curie» din București”, a declarat Alexandru Popa, președintele Asociației Inima Copiilor.În secția de prematuri este liniște… bebelușii nu au putere nici să plângă. Într-unul din saloane, o asistentă hrănește cu seringa un băiețel. Micuțul doarme liniștit, la fel ca și vecinul lui, tot un băiețel, care a luat deja prânzul.„S-a născut în februarie și a avut 1,3 kilograme la naștere. Acum e bine, e un copil foarte bun. Însă trebuie tot timpul supravegheați. Câteodată mai uită să respire. Necesită foarte multă atenție, însă, când îți place ceea ce faci, fiecare zi este o sărbătoare”, ne povestește asistenta Liliana Olariu.În salonul de terapie intensivă este însă gălăgie multă de la aparatele conectate la cinci incubatoare. La cel mai mic țiuit, o asistentă vine la monitor și verifică bebelușul. „Ea este prințesa noastră”, ne-o prezintă dr. Livia Frățiman pe Ema, uitându-se cu drag spre ea, cu un ochi la trupul firav și cu altul la monitoarele ce clipesc continuu. „Este o frumoasă și o puternică. S-a născut la jumătatea gestației, nu poate respira singură, nu poate face nimic. E greu să spun dacă va fi bine și să previzionezi natura complicațiilor care ar putea apărea și cum va evolua. Însă luptăm cu toții pentru ea”, ne spune dr. Frățiman, șeful secției.Medicul recunoaște că au nevoie de multe și are un mare regret: „Nu putem să tratăm toți copiii. Nu avem posibilitatea să-i ținem pe cei operați, pentru că nu este un mediu perfect steril, cum nu putem să-i primim nici pe cei care se întorc de la domiciliu, care au stat acasă câteva zile, de exemplu, și revin cu probleme. Ne mai trebuie și aparatură, pentru că nu este suficient un incubator, ci și monitoare pentru funcțiile vitale, cu injectomate sau alte două, trei echipamente vitale”.Afară, lipită de ușa secției, stă Anișoara, mama Emei. Este palidă, cu ochii plânși și încercănați. Se agață de fiecare gest al asistentelor. „A avut o zi grea astăzi (n.r. - bebelușa Ema) și m-am speriat. Sunt momente când simți că nu mai poți, după care redevii puternic, pentru că nu ai încotro. Vorbesc cu ea, îi povestesc că a venit primăvara și mă rog să crească și să fie bine, să mergem acasă!”, ne-a spus femeia cu o licărire de speranță în ochi.Oricine dorește să sprijine renovarea secției de prematuri a Spitalului Județean poate face donații sau poate redirecționa 2 la sută din impozitul pe venit ori 20 la sută din impozitul pe profit. Cu ajutorul unui sms, la numărul 8845, donați 2 euro, iar pentru donații directe, în lei sau în euro, sunt disponibile conturile Asociației „Dăruiește Aripi” (RO70BTRLRONCRT0207503901 - cont lei, RO20BTRLEURCRT0207503901 - cont euro) și ale Asociației „Inima Copiilor” (RO96BUCU046333852511RO01 - cont lei, RO53BUCU046333852511EU01 - cont euro).