Poveşti de groază despre bonele din Constanţa

Povești de groază despre bonele din Constanța

„Când am început serviciul, fiul meu abia împlinise un an și jumătate. Am optat pentru o bonă și nu pentru creșă cu gândul că este prea mic și îi va fi mai ușor să fie în mediul lui, chiar dacă va fi cu o persoană străină. Am căutat o lună de zile o bonă și am ajuns la o doamnă recomandată de o cunoștință. Totul a fost destul de bine până când, după doar două săptă-mâni, mi-a spus o mămică din parc că bona îl brusca deseori pe cel mic, ba pentru că se băga în nisip, ba pentru că voia jucăria altuia, ba pentru că nu voia să plece acasă. Am mai întrebat și alte persoane cu care ne vedeam în parc după-amiaza și toate mi-au confirmat acest lucru. Curând am ob-servat că fiul meu părea că se teme de bonă, că îi este de-a dreptul frică de ea. Femeia mi-a spus că nu l-a lovit, dar uneori nu se înțelege cu el și trebuie să fie mai dură. Am concediat-o imediat”, ne-a povestit Iulia S., o mamă din Constanța.Nu toate poveștile sunt însă despre bone violente cu copiii, unele sunt despre bone care își rotunjeau ve-niturile cu ce găseau prin casa pă-rinților, altele despre bone care erau certate cu igiena și miroseau mai rău decât un muncitor de pe șantier sau care vorbeau foarte urât cu cei mici. „Aveam bona de aproape un an când soțul meu a propus să montăm două camere de luat vederi, pentru a vedea ce fac ele în timpul zilei. Așa am aflat că bona nu o scotea niciodată afară, deși spunea că s-a jucat în curte cu ea. Stăteau numai în fața televizorului, acolo îi dădea să mănânce, acolo o culca, îi dădea jucării pe covor și ea stătea întinsă pe canapea și se uita la seriale. Nu vorbea aproape deloc cu ea, nu se juca cu ea, totul era o minciună”, ne-a spus și Mihaela Popa.Probabil că bona perfectă nici nu există, cum nu există nici mama sau tatăl perfect. Cu toate acestea, în lipsa unei bunici sau unei persoane de încredere, mulți părinți sunt nevoiți să apeleze la o bonă. Tragic este că pe piața din Constanța foarte puține bone au pregătirea și experiența, ca să nu mai vorbim despre răbdarea ne-cesară pentru a-și îndeplini responsabilitățile uriașe ale îngrijirii, creșterii și educării unui copil. „Nu există forță de muncă cu calificare pe piața din Constanța. Familiile sunt pretențioase, caută altceva decât ce ar putea găsi în ziar, iar recrutarea este anevoioasă. Am fost foarte dezamăgită să constat că la cursurile organizate de diferite instituții pentru baby-sitting, cu diplomă recunoscută național și internațional, participantele au fost selectate fără să se țină cont de anumite criterii. Nu poți să lași un copil cu o persoană care nu știe să vorbească, ne-îngrijită, care vine la interviu mirosind a ceapă sau a transpirație. Cum poți să bagi o astfel de persoană în casă și să îi lași copilul pe mână?”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adriana Gavrilă, directorul companiei de recrutare și plasare bone „Casanda Baby”.Din păcate, cererea este mare și foarte puține per-soane se încadrează în ce-rințele necesare unei bone. Puțini părinți se gândesc însă să apeleze la o firmă pentru a le găsi o dădacă, majoritatea preferând să meargă pe mâna recomandărilor cunoștințelor sau prietenilor. Un număr foarte mic de bone din Constanța au făcut vreo-dată un curs specializat de îngrijire a copiilor. Bonele sunt, de cele mai multe ori, femei mai în vârstă care fie s-au pensionat mai devreme, fie sunt în așteptarea pensiei. Însă câți dintre părinți le cer acestora să fie cu anali-zele la zi, să știe cum să acorde primul ajutor unui copil care s-a înecat cu mâncare sau care s-a lovit la cap sau care pur și simplu să stea o oră pe zi și să-i citească povești?Tineretul nu este interesat de un astfel de job, pe care probabil că îl consideră înjositor. Dar trebuie să știe că salariile sunt mult mai bune decât în multe meserii și deseori se aleg și cu alte beneficii de la familiile unde lucrează. „Nu găsești pe piață bonă care să stea o zi întreagă cu copilul și care să accepte un salariu sub 1.000 de lei. Li se decontează transportul, nu trebuie să vină cu pachet de acasă și uneori merg și cu familia în vacanță. Cu toate acestea, cu greu găsești o persoană potrivită”, ne-a mai spus Mihaela Popa.