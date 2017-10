Poveşti de groază cu bonele copiilor

Povești de groază cu bonele copiilor

În condițiile în care statul român nu susține financiar decât aproape simbolic creșterea unui copil, părinții sunt nevoiți să muncească mult pentru a-i asigura un trai decent și a-i oferi o educație adecvată. Dacă varianta unei creșe sau a unei grădinițe supraaglomerate nu le surâde părinților, iar bunicii sunt indisponibili sau nu mai pot să aibă grijă de un copil mic, părinților nu le mai rămâne decât varianta angajării unei bone.Ușor de spus, greu de făcut. Găsirea persoanei potrivite poate dura luni de zile sau chiar poate supune familia și copilul respectiv unor experiențe deloc plăcute. Poveștile mămicilor care au trecut prin astfel de situații sunt, de multe ori, la limita umorului.„Pentru fiul meu cel mare, am avut o bonă la 40 de ani, de care eram, de altfel, destul de mulțumită. La un moment dat, mi-a spus că a auzit prin parc că unele femei câștigă mai mulți bani decât ea și că ar trebui să-i măresc salariul. La momentul respectiv îi dădeam 600 de lei pe lună și îl lua pe copil la ora 12 de la școală, mergea cu el acasă la noi, îi dădea să mănânce ce îi lăsam eu pregătit, îl supraveghea, iar la ora 16,30, când veneam eu de la serviciu pleca. În week-end era liberă, doar ocazional o mai solicitam dacă aveam vreo nuntă sau petrecere unde nu îl puteam lua cu noi. Mi-a spus că ar trebui să primească 1.000 de lei pe lună. I-am explicat că nu îmi permit un asemenea salariu pentru ea, a bombănit puțin, dar nu a dat semne că ar fi supărată tare. Peste două zile însă, când băiatul era la înot și trebuia să-l iau eu, știind că nu suntem acasă, mi-a golit congela-torul și frigiderul, mi-a luat niște haine și dusă a fost. Atunci abia am realizat că eu nu știam unde locuiește și unde să o caut. Avea doar un telefon la care nu a mai răspuns!”, ne-a povestit Adriana, o mămică din Constanța.„Îi dădea cu lingura de lemn în cap!“O altă istorie oarecum amuzantă are și Ioana, care a trebuit să-și concedieze bona după ce și-a dat seama că tot timpul cât aceasta stătea cu copilul în casă, comuta televizorul la un canal de manele și asculta cu sonorul dat tare, astfel încât fiica sa ajunsese să-i fredoneze melodii întregi.Există însă și povești destul de triste, în care cei mici au fost loviți sau chiar bătuți periodic de cele plătite să-i îngrijească.„Nu am bănuit nimic pentru că fiica mea era mică și nu îmi putea spune mare lucru. Se vedea că-i știe de frică bonei, iar eu credeam că femeia știe cum să procedeze cu copiii. Până când într-o zi în care, intrând în casă fără să fiu auzită, am surprinsul «monstrul» acela, pentru că altfel nu pot să-i spun, țipând la fetița mea și dându-i cu lingura de lemn în cap. Am crezut că o să o arunc de la balcon. Îmi fusese recomandată de o cunoștință, avea recomandări bune. Dar iată cum se comporta ea, de fapt, în absența părinților”, ne-a relatat Maria.Nu angajați fără recomandări!Specialiștii în resurse umane îi sfătuiesc pe părinți să nu angajeze bone, fără să le verifice atent trecutul și chiar din punct de vedere psihologic. „Noi avem o fișă completă a fiecărei aplicante. Le cerem cazier, analize medicale și psihologul nostru poartă o discuție cu ea pentru a depista eventuale probleme de comportament. Este bine ca recrutarea să se facă prin intermediul unei firme specializate pentru a feri familia de eventualele incidente neplăcute. Costurile nu cresc foarte mult, dar știți cum se spune «Paza bună trece primejdia rea!»”, a declarat S.M., reprezentantul unei firme de recrutări bone, menajere și îngrijitori bătrâni.Oferta este destul de bogată și, în ultima perioadă, au apărut și persoane care au lucrat în străinătate și au recomandări de la familii din Marea Britanie sau Franța.Cât costă o bonăSalariul unei bone diferă în funcție de timpul de lucru. O studentă, de exemplu, care îngrijește un copil timp de două-trei ore zilnic, ducându-l în parc sau jucându-se cu el în casă, poate fi plătită cu sume cuprinse între 200 și 300 de lei. Pentru bonele cu normă întreagă, ofertele ajung de la 600 la 1.000 și chiar 1.200 de lei. În jur de 800 - 900 de lei primește și o fostă învățătoare, actualmente pensionară, care îl poate ajuta pe copil și la teme, în cazul celor care sunt ciclul primar.Bone instruite și examinateRecent, Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege prin care se intenționează introducerea obligației ca persoanele care practică meseria de bonă să fie calificate, să aibă cunoștințe de psihologie a copilului și să știe să acorde primul ajutor. Astfel, bonele vor urma un curs de calificare de 360 de ore și vor fi introduse într-un „registru al bonelor” care va cuprinde informații complete.