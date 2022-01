Poveşti brăzdate de emoții profunde. Căminul de vârstnici, a doua casă pentru unii seniori

În rândurile ce urmează vă vom relata povestea unei doamne speciale, pe care reporterii cotidianului „Cuget liber” au cunoscut-o în urma reportajului efectuat la cămin. Da, este o persoană specială, un om blând, dar în acelaşi timp puternic, pentru care sinceritatea, munca şi respectul faţă de cei din jur au reprezentat valori fundamentale de la care nu s-a abătut nici măcar o dată.





Doamna Elena P., în vârstă de 73 de ani, se află în căminul de pe strada Unirii de aproximativ şase ani, unde a ajuns după mai multe probleme de sănătate. S-a gândit că în acest fel va avea un sprijin la bătrâneţe, mai ales că fetele ei sunt plecate din ţară şi nu ar fi putut-o ajuta.





„Acum nu mai am nicio grijă, decât cea de a mă reface după o viaţă de muncă tumultuoasă. În plus, sunt mulţumită că de 4-5 ori pe zi, cineva îmi deschide uşa, un aspect foarte important. Dacă eram în propria casă şi cei din jur sunt ocupaţi, rămâneam singură ore în şir. Spun că mă refac după o viaţă agitată, deoarece eu am activat în învăţământ, unde am fost profesor de limba română. La un moment dat, am fost nevoită să mă pensionez anticipat, pentru că am înfiinţat o fundaţie, am deschis un after-school pentru copii dezavantajaţi, dar, mai târziu, în 2015 mi-am încheiat activitatea. Din păcate, programul de lucru foarte încărcat mi-a slăbit organismul şi am suferit un accident cerebral, mi-am pierdut darul vorbirii, iar aceasta a fost o mare durere pentru mine. Partea bună este că, pe parcurs, m-am recuperat”, ne-a declarat femeia.