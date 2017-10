POVESTEA UNEI MĂMICI, DESPRE ŞOCUL POST CEZARIANĂ / "Postez asta cu lacrimi în ochi. Am decis să o fac publică... "

POVESTEA UNEI MĂMICI, DESPRE ȘOCUL POST CEZARIANĂ / "Postez asta cu lacrimi în ochi. Am decis să o fac publică... "

Duminică, 19 Martie 2017.

Povestea unei tinere mămici care a postat o imagine cu ea imediat după naștere și a recunoscut cât de greu i-a fost să facă asta a emoționat o mulțime de părinți din lumea întreagă.Ruth Lee este asistentă medicală și blogger și are 26 de ani. Ea a născut primul ei copil la vârsta de 25 de ani și a povestit că i s-a părut un adevărat miracol, dar a și trecut prin depresie post-partum din cauza așteptărilor nerealiste pe care le avea.Ruth a împărtășit povestea ei sperând că va ajuta multe mame care au trecut sau trec prin aceleași sentimente. Imediat după naștere ea și-a făcut o fotografie cu operația de cezariană și a avut un șoc. Asta tocmai pentru că văzuse multe imagini frumoase, cu femei care abia născuseră și la o zi după naștere arătau perfect.”Când le vedeam cum se fotografiază ele la cinci minute după naștere la piscină și arătau incredibil de bine m-am gândit- uau, sper că așa va fi și la mine!” Doar că realitatea nu a fost deloc așa și a trecut exact prin ce trec cele mai multe proaspete mame."Ea a postat imaginea cu ea, făcută imediat după naștere, și a recunoscut că a plâns când s-a văzut.”Postez asta cu lacrimi în ochi. Nu mă pot abține să nu plâng. Nașterea unui copil este un lucru minunat, sunt sentimente nemaiîntâlnite. Simți pur și simplu un miracol. Am urmărit foarte multe modele în timpul sarcinii, am văzut o mulțime de imagini cu femei după naștere care arătau perfect și speram să fie la fel și în cazul meu. Am 25 de ani, sunt tânără, sănătoasă, am fost la sală și în timpul sarcinii, am avut grijă de mine, am fost la cele mai bune cursuri, am urmat cele mai bune tratamente. Dar într-un final am avut parte de un travaliu traumatizant după care a urmat o operație de cezariană, cicatrice, o mulțime de vergeturi și, din păcate, incapacitatea de alăpta atât de mult cât mi-aș fi dorit. Am făcut această fotografie la câteva zile după operația de cezariană și am fost de-a dreptul șocată. Nu puteam să cred că sunt eu. Am decis să o fac publică pentru că sunt conștientă că nu sunt singura care a avut și care va avea un astfel de șoc și care trăiește astfel de sentimente. Și sunt femei care ajung să simtă din cauza faptului că corpul se transformă așa că nu mai sunt la fel de bune. Că nu mai sunt frumoase. Fiți bune cu voi. Și să știți că nu sunteți singure. Nu lăsași rețele de socializare să impună standarde nerealiste, să vă spună că nu sunteți frumoase. Ceea ce e frumos este ceea ce este real" a povestit Ruth.Ruth a vrut să le transmită tuturor povestea și imaginea cu ea tocmai pentru că speră ca mamele care trec prin astfel de experiențe și sentimente să știe că sunt schimbări firești și că nu e vina lor că corpul lor se transformă. Că nu ar trebui să se învinovățească, ci să fie mândre de ele.FOTO: Instagram