Povestea unei asistente care a demisionat după ce a asistat la UN AVORT de coşmar: "Era viu şi plângea"

Povestea unei asistente care a demisionat după ce a asistat la UN AVORT de coșmar: "Era viu și plângea"

Ştire online publicată Luni, 06 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Janet Rogers a început să lucreze ca asistentă medicală pe vremea când soțul ei era medic rezident și i se părea că jobul ei este un foarte frumos și foarte important. Ea susține că pe vremea aceea nu vedea avortul ca pe un lucru negativ și considera că ajută femeile care din diferite motive nu puteau sau nu voiau să devină mame.”M-am angajat la o clinică unde se făceau întreruperi de sarcină târzie. Eram angajată acolo cam de 30 de zile. Asistam medicii la procedura în sine. După ce am văzut cum se desfășoară totul am început să nu mă mai simt confortabil, dar mi-am zis că sunt eu la început și trebuie să obișnuiesc cu procedurile din spital, inclusiv cu injectarea fetusului ce urma să fie avortat de mamă”, a povestit Janet.”Într-o seară venise o fată într-o situație foarte dificilă. Medicul scrisese că este vorba de o sarcină de 15 săptămâni, însă era absolut evident că sarcina era foarte mare, undeva în jurul la 30 de săptămâni. Se făceau și astfel de avorturi deși nimeni nu vorbea niciodată despre ele”, a povestit Janet.Dar povestea devine și mai cutremurătoare:”Când am văzut copilul acela mititel, care mie-mi părea că arată aproape ca un copil născut la termen am înghețat. Era viu și plângea. Medicul responsabil cu întreruperea de sarcină mi-a spus foarte clar- ‘Pune copilul în camera aia și închide ușa. Nu mai intra acolo până când nu vine schimbul de dimineață’. Am făcut imediat cum mi-a zis, am dus copilul în cealaltă cameră. Apoi, în ciuda a ce mi se spusese, am încercat să găsesc ajutor la restul personanului medical. Nimeni nu a vrut să vadă ce se întâmplă cu copilul și mi s-a spus că nu are șanse și nu este treaba lor. Am încercat timp de mai multe ore să găsesc un medic. Voiam de mult timp să fug din acest spital și să plâng, însă simțeam că sunt pacienți care aveau nevoie de mine și mereu am renunțat la idee. Asta până când am auzit acest copilaș plângând și l-am lăsat abandonat în acea cameră”, a povestit Janet.În ciuda eforturilor ei de-a găsi un medic care să se îngrijească de copilul de 30 de săptămâni, acesta, fără îngrijiri medicale, a murit. În următoarea zi, Janet a demisionat.După o perioadă, în care spune că a auzit încontinuu plânsul copilului răsunându-i în minte, a decis să se angajaze din nou ca asistentă, dar de data la un cabinet de pediatrie.sursa: baby.unica.ro