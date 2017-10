Povestea tragică a unui tânăr, aruncat de pe scenă în scaunul cu rotile

An de an, data de 3 decembrie este, pentru mulți dintre noi, o zi absolut normală de iarnă. Pentru unii însă este o zi specială, în care sunt centrul atenției, în care sunt, în sfârșit, luați în seamă. 3 decembrie este Ziua Internațională a Persoanelor cu Handicap. Este ziua celor precum Dan. Dănuț Gabriel Mirică are 24 de ani și de patru ani de zile este țintuit într-un scaun cu rotile. Cântă hip-hop, joacă baschet în echipa Asociației Județene pentru Sport a Persoanelor cu Handicap, conduce mașina, face lucruri absolut normale. Nu îi este ușor, dar asta este viața lui acum. „Cântam de la 16 ani, iar la 20 de ani, în drum spre un concert, am avut un accident de mașină în urma căruia am rămas paralizat”, ne povestește Daniel. Nu mai este tristețe în vorbele sale, ci doar resemnare. „Apropiații m-au încurajat să merg mai departe, iar, în 2008, am reușit să-mi lansez primul album. Eu scriu textele, iar un prieten îmi face muzica. Acum trebuie să găsesc producător. Chiar vinerea trecută am avut o cântare la un bal al bobocilor”, spune Dan bucuros. Se vede că îi face plăcere să vorbească despre muzică. Așa cum îi place să vorbească și despre sport. „Îmi plăcea din copilărie baschetul. Jucam ori de câte ori aveam ocazia. După accident am stat cinci luni de zile internat în Spitalul de la Mangalia. Într-o zi mă plimbam singur prin curtea spitalului și am găsit într-un parc mai mulți băieți care jucau baschet. Am intrat în căruț pe teren și i-am rugat să mă lase și pe mine să dau o dată la coș. Au fost uimiți cât de bine am aruncat. De atunci am ieșit în fiecare zi și am jucat cu ei. Acum joc în echipa asociației”, zice Dan. În ochii săi albaștri se vede că și-a găsit liniștea și, în ciuda vârstei, inspiră maturitate. Despre Asociația Persoanelor cu Handicap spune că este un loc unde prinde mereu curaj. „Fiecare are problemele lui, aici. Este singurul lor unde nu ne mai văităm, suntem toți la fel, în lumea noastră și ne încurajăm unii pe alții”, încheie tânărul. Se luptă cu mentalitățile Ca în fiecare an, Asociația Județeană pentru Sport a Persoanelor cu Handicap a ținut să marcheze ziua de 3 decembrie. Au fost organizate concursuri de jocuri de masă, un spectacol artistic și o festivitate de premiere cu oaspeți de seamă. „Noi încercăm să sensibilizăm și să schimbăm mentalități potrivit cărora sportul este numai pentru persoanele sănătoase, însă nu este deloc așa. Și persoanele cu dizabilități trebuie să devină independente, să socializeze, să se miște mai ales pentru a-și menține sănătatea. Ne luptăm cu ideile preconcepute cum că cei cu handicap trebuie cocoloșiți, puși să stea într-un apartament, fără să iasă, fără să aibă activități. Încercăm să eliminăm solitudinea care îi ucide. Odată ce au deschis ușa asociației noastre se pot considera integrați pentru că sportul elimină orice bariere. În plus, aici socializează, primesc terapie ocupațională, câștigă în plan mintal și volițional”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele asociației, Ion Gembășanu.