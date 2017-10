Povestea învăţătoarei care a plecat de la catedră să muncească în Anglia. "România nu e o ţară. România e o stare de spirit!"

7

Suntem batjocoriti in propria tara

Buna caracterizare .Am ajuns sa plangem in propria tara,pentru ca am uitat ce ESTE VALOAREA,CALITATEA,RESPECTUL ,am invatat carte si am ajuns sa fim sclavi in propria tara ,sa fim exploatati si batjocoriti la locul de munca pe un salariu de 1500 de lei pentru functia de economist ,am uitat sa ne mai respectam om pe om .Suntem batjocoriri de semenii nostri cu chip de om ,zambet pe buze si suflet de fiare.