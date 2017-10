Povestea dramatică a lui Patrick / "Vă rog, ajutaţi-mă să trăiesc"

Povestea dramatică a lui Patrick / "Vă rog, ajutați-mă să trăiesc"

Din pacate, începutul anului 2017 ne-a adus o veste groaznică în familie. De atunci, părinții și sora mea plâng fără încetare iar eu nu înțelegeam de ce. În data de 11 ianuarie, am ajuns în Istanbul, iar eu mă bucuram, crezând că mergem în vacanță. A fost prima dată când zburam cu avionul, aveam emoții mari, credeam ca o sa vâd marea, însă drumul nostru s-a oprit direct la Spitalul Medical Park.Nu știam ce se întâmplă, nu înțelegeam limba, toate persoanele dragi mie plângeau de zor. Pe holul spitalului, am văzut o imagine de coșmar. Multe mămici care își țineau pruncii în brațe și plângeau. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine, credeam ca am doar un vis urât, iar când o să mă trezesc, totul o să revină la normal. Din patul de spital, vedeam marea și avioanele cum vin și pleacă, iar de câteva ori pe zi eram vizitat de un doctor foarte amabil și grijuliu, care îmi spunea mereu că totul o să fie bine și ca am o familie care mă iubește mult de tot.Boala de care sufăr este Leucemie, iar 90% din organism este deja afectat. Doctorii turci îmi spun că am șanse să trăiesc, doar dacă urmez câteva luni un tratament. Este vorba de ședințe de chimioterapie, urmate probabil de un transplant de celule stem. Știu că acest tratament costă foarte mult și știu că părinții mei nu dispun de acești bani. Va rog pe voi, dragii mei prieteni virtuali, să îmi oferiți o mână de ajutor. Vreau să mă întorc la școală, vreau să fac lucruri minunate cu viața mea, vreau să ajut și eu alți oameni. Nu vreau sa mor, vreau să trăiesc și să îmi fac familia fericită! Vă rog din suflet, ajutați-mă să trăiesc!Al vostru prieten, PatrickDenumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”Cod de inregistrare fiscala: 31015982Cont (IBAN) bancar:Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XXCont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001COD SWIFT: BTRLRO22COD BIC: BTRLBanca Transilvania BotoșaniVă rugăm să specificați pentru cine faceți donația!