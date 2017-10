Povestea celei mai tinere voluntare de la Crucea Roşie Constanţa. De la 8 ani ajută oamenii

Povestea celei mai tinere voluntare de la Crucea Roșie Constanța. De la 8 ani ajută oamenii

Este talentată, curajoasă, sufletistă și cea mai tânără voluntară a Crucii Roșii Constanța. Vorbim despre Denisa Ștefania Lucan, o fetiță în vârstă de 13 ani, din Constanța, care, pe lângă faptul că a obținut numeroase trofee și premii la importante concursuri muzicale din țară, se implică activ în activitatea Crucii Roșii, fiind un model pentru colegii săi, dar și pentru proprii părinți, care i-au urmat exemplul și au devenit și ei voluntari, dedicându-și astfel timpul liber ajutându-i pe cei nevoiași.Denisa Ștefania Lucan este mândria voluntarilor de la Crucea Roșie. A călcat pentru prima oară pragul asociației în urmă cu cinci ani, când avea doar opt ani, iar de atunci voluntariatul a devenit pentru ea un mod de viață. I-a cunoscut pe volun-tarii de la Crucea Roșie prin intermediul unui spectacol, la care ea fusese invitată să cânte, iar de atunci Crucea Roșie a devenit pentru Denisa a doua familie.„Avem o voluntară, De-nisa Ștefania Lucan, în vârstă de 13 ani, care ni s-a alăturat când avea opt ani, când am invitat-o să cânte la un spectacol pe care îl organizasem. Ea cântă în spectacolele noastre și este implicată în mai multe proiecte. Este cea mai mică dintre voluntari și este un model pentru colegii săi. Ea le-a povestit colegilor de clasă despre ceea ce face ea la Crucea Roșie și a reușit chiar să-și mobilizeze colegii de la școală să adune rechizite pentru copiii care provin din familii defavorizate. Ea are spiritul voluntariatului și datorită ei avem foarte mulți voluntari chiar din școala ei, carei-au urmat exemplul. Mai mult decât atât, și directoarea școlii s-a înscris în asociație și a devenit voluntar la Crucea Roșie. Văzând-o atât de determinată, părinții au urmat-o și s-au înscris și ei, iar în prezent mama Denisei este coordonator de evenimente”, a povestit Carmen Lungu, directorul Crucii Roșii Constanța.„Cel mai important este să dăruiești din inimă“Gândul că își poate ajuta semenii a determinat-o pe Denisa să se înscrie în asociație. Aceasta a mărturisit că atunci când va ajunge la vârsta majoratului va urma cursurile de acordare a primului ajutor pentru a-i putea ajuta pe cei aflați la nevoie. De-a lungul celor cinci ani de când face parte din Crucea Roșie, tânăra voluntară s-a implicat în numeroase campanii sociale și a reușit să-și motiveze colegii să dăruiască mai mult.„Îmi place să ajut oamenii și în special copiii. Acesta este motivul pentru care mi-am dorit să fac parte din Crucea Roșie. Am încercat să ajung mereu la toate activitățile și când voi împlini 18 ani voi urma cursul de prim ajutor, pentru că vreau să învăț să acord primul ajutor oamenilor. De mică am fost o fire sociabilă și i-am ajutat pe copii la școală. Am reușit să-i conving pe colegii de la școală să adunăm rechizite pentru copii. Împreună cu mama și cu doamna Carmen Lungu am mers din clasă în clasă și le-am propus să strângem cât mai multe rechizite. La fel s-a întâmplat și cu banca de alimente. Am strâns fructe, legume, ulei, făină. Copiii au înțeles că e bine să-i ajute și pe cei care nu au. Mi-aș dori ca și ceilalți copii de vârsta mea să înțeleagă cât de important este voluntariatul și aș vrea să le transmit că dacă vor face fapte bune vor fi mai buni și se vor mulțumi pe ei înșiși, deoarece își vor da seama că dăruiesc din inimă. Este frumos să dăruiești din inimă, iar acesta este cel mai important lucru pentru mine”, a mărturisit Denisa Ștefania Lucan.Mama Denisei a povestit că fiica ei a fost din prima zi foarte încântată de activitățile pe care le desfășura la Crucea Roșie, drept pentru care a avut parte permanent de sprijinul familiei. „Denisa a fost de la început foarte încântată de tot ce se întâmpla la Crucea Roșie și s-a simțit de fiecare dată foarte bine în cadrul colectivului. Din clipa în care Denisa s-a înscris la Crucea Roșie, întrea-ga familie a susținut-o și am devenit și noi voluntari devotați, pentru că ne-am dorit să ne ajutăm semenii”, a mărturisit mama Denisei.